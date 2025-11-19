Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante. Shootori

Juicio en Alicante por una fuga temeraria hasta Mutxamel: droga arrojada por la ventanilla y dos policías locales heridos

El encausado puso en peligro a conductores y peatones durante los más de 10 kilómetros de huida | La Fiscalía reclama siete años y medio de prisión por una retahíla de delitos

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:03

Comenta

Agentes de la Policía Local de Alicante heridos, paquetes con cocaína y hachís arrojados por la ventana y maniobras temerarias durante 10 kilómetros. Así fue la peligrosa fuga de un conductor al que dieron el alto por saltarse un semáforo en verano de 2023. La persecución acabó en Mutxamel, con el sospechoso reducido.

La Audiencia Provincial juzga más de dos años después al conductor, al que la Fiscalía pide siete años y medio de prisión por una retahíla de delitos: contra la salud pública, contra la seguridad vial, atentado a agente de la autoridad y otros dos de lesiones.

Los hechos ocurrieron el 26 de julio de 2023 en Alicante, cuando el encausado se saltó un semáforo en rojo y una patrulla lo pilló y le indicó que parara. El Ministerio Público relata que el reo no hizo caso a las indicaciones y aumentó la velocidad de forma brusca para emprender la huida, donde puso en peligro a otros coches y peatones debido que circuló a velocidad excesiva. El conductor, según se recoge en el escrito de acusación, estuvo a punto de colisionar contra varios vehículos al invadir en numerosoas ocasiones el carril contrario.

El encausado llegó a Mutxamel, se bajó del vehículo y continuó a pie, hasta que fue alcanzado por los uniformados, a los que ofreció gran resistencia y oposición para ser detenido, con patadas, puñetazos y codazos. Dos de los policías resultaron lesionados a consecuencia de la agresión.

La acusación pública concluye que, durante el trayecto, el hombre lanzó del coche dos paquetes, en los que transportaba 87 gramos de cocaína y tres kilogramos de hachís, preparados para su distribución a terceros.

Será el tribunal de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante quien determine, este viernes a las 10 horas, si los indicios bastan para convertir sospechas en certezas.

