Detenido un traficante que convirtió una vivienda de El Altet en un 'supermercado' de la droga La Policía Nacional descubrió en el domicilio un punto de acopio de éxtasis, metanfetamina y hachís preparado para la venta al por menor

Alejandro Hernández Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:46 Comenta Compartir

Durante varios días, los agentes del grupo Dragones, pertenecientes a la Comisaría de Distrito Norte de Alicante, observaron en silencio una vivienda de El Altet, una zona residencial tranquila a pocos minutos del aeropuerto Alicante-Elche.

Algo no encajaba. En la casa entraban y salían personas a distintas horas, algunas permanecían apenas unos minutos y parecían no tener relación con el joven que residía allí: un ciudadano español de 22 años con antecedentes por tráfico de drogas.

La información que llegó a los investigadores era precisa. En el domicilio podía almacenarse éxtasis y metanfetamina, listas para su distribución al por menor. Con esos indicios, los agentes organizaron un dispositivo discreto para confirmar el flujo de droga y determinar hasta dónde alcanzaban las operaciones del joven.

Las vigilancias se prolongaron durante varios días. Los agentes comprobaron la presencia de dos hombres que acudían con frecuencia al piso y, poco después, vieron al sospechoso salir con calma, mirar en varias direcciones y subir a su coche.

A partir de ahí comenzó un seguimiento que cruzó parte de la provincia, desde las calles de El Altet hasta la avenida Unicef, en la ciudad de Alicante. Todo indicaba que se dirigía a realizar una entrega.

El recorrido no fue casual. Según fuentes del caso, el conductor ejecutaba maniobras de contra-vigilancia: daba vueltas innecesarias, cambiaba de ruta y se detenía sin motivo en varias rotondas. Parecía saber -o al menos sospechar- que lo estaban observando.

Cuando finalmente se le dio el alto, los Dragones hallaron en el vehículo cocaína rosa, éxtasis y un centenar de pastillas de distintas formas y colores, algunas con siluetas de corazón o galleta, listas para su distribución.

Su pareja, con la que convivía, aseguró a los agentes desconocer las actividades ilícitas del apresado

La operación concluyó con el arresto del joven por un delito contra la salud pública. En el registro de su vivienda, los investigadores encontraron un punto de acopio perfectamente organizado: 430 pastillas de diferentes colores y formas, varias dosis de hachís, metanfetamina y cocaína, todo empaquetado y preparado para el menudeo. En el domicilio también se encontraba su pareja, que aseguró desconocer las actividades ilícitas del detenido.

Perfil reincidente

Fuentes policiales explican a TodoAlicante que el joven planeaba entregar varios paquetes y abandonar la zona, una maniobra frustrada por el seguimiento. Las diligencias abiertas apuntan a un perfil ya conocido por los investigadores: un reincidente con experiencia en la venta al por menor y capacidad para moverse con discreción en entornos urbanos donde el consumo está normalizado.

Por el momento, el arrestado se enfrenta a un nuevo delito contra la salud pública. La investigación continúa abierta para determinar el alcance real de su red de distribución.