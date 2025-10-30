La Policía Nacional desmantela un servicio de reparto de cocaína que abastecía a traficantes de Alicante Tres sospechosos han sido detenidos | Los arrestados ocultaban la droga en un compartimento del coche y la repartían a distintos vendedores de la ciudad y localidades cercanas

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 09:51 | Actualizado 11:14h.

La Policía Nacional ha acabado con un importante punto de venta y distribución de cocaína en Alicante. Los tres detenidos se encargaban de abastecer con esta droga a los distintos traficantes asentados tanto en la ciudad como en las localidades colindantes. Para ello ocultaban los paquetes en un compartimento secreto en el volante del coche.

La investigación tuvo inicio a raíz de distintas informaciones sobre un coche que podría estar abasteciendo a varios puntos de venta de sustancias estupefacientess ubicados en la zona norte de Alicante. Según detallan fuentes policiales, los investigadores identificaron el vehículo y a dos individuos que estarían dedicándose al tráfico de cocaína y abastecían a vendedores de la zona, siendo uno el que la transportaba y el otro el que conseguía la droga para almacenarla, procestarla y manipularla. Una sustancia que preparaban en un trastero ubicado en Sant Joan d'Alacant, según indican fuentes policiales.

Tras establecer un dispositivo de vigilancia y seguimiento sobre el vehículo los agentes iniciaron una persecución y lograron interceptarlo. En el registro la Policía Nacional encontró un paquete con 400 gramos de cocaína ocultos bajo el volante, por lo que detuvieron al conductor por los presuntos delitos de tráfico de drogas, daños y atentado a agente de la autoridad.

De este modo los detenidos distribuían la sustancia, ocultándola en un compartimento fabricado para ello y abasteciendo a traficantes del área metropolitana de Alicante. Continuando con la investigación los efectivos policiales dieron con el segundo investigado y llevaron a cabo registros en un domicilio de Mutxamel y en el trastero ya mencionado.

En este último intervinieron 200 gramos de cocaína, balanzas de precisión, una máquina envasadora, una centrifugadora-horno de gas, diversos productos químico y útiles para la preparación de las dosis. Tras la detención de los principales investigados, los agentes llevaron a cabo el arresto de una tercera persona la cual colaboraba con funciones de transporte de la sustancia. En el momento de su detención le fueron intervenidos 98 gramos de cocaína ocultos en el interior del bolso que portaba.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de las localidades de Alicante y San Vicente del Raspeig, decretándose el ingreso en prisión para uno de los detenidos.