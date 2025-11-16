Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La altura de las plantas superaba la de los muros del patio donde estaban delimitadas. TA

Plantas que parecían arboles: la altura que delató a los responsables de un cultivo de marihuana en Ondara

Se han detenido a cuatro personas y se ha incautado hierba lista para su consumo por un peso superior a los dos kilos

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:47

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación ilegal de marihuana en el municipio de Ondara y detenido a los dos responsables de la misma --de 26 y 48 años de edad--, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. Los agentes consiguieron identificar el cultivo gracias a la altura y envergadura de las plantas, que según el propio cuerpo policial, parecían árboles.

Para intentar esconder los 19 ejemplares que integraban el cultivo, los presuntos delincuentes las habían tapado con toldos, dado que alguna de las plantas superaba la altura de los muros del recinto de la finca. La estratagema no engañó a los agentes tanto de la Policía Nacional como de la Local de Ondara, que también intervino en la operación.

Interior de la finca. TA

Las pesquisas les llevaron hasta una finca ubicada en una antigua cuadra de ganado y que actualmente estaba alquilada a una familia, cuyo recinto estaba delimitado por muros perimetrales de gran altura y que contaba con cámaras de seguridad instaladas en la fachada.

Los agentes encargados del caso, realizaron vigilancias discretas en el entorno de la vivienda investigada, gracias a las cuales pudieron certificar que, en el interior del recinto, había plantas de marihuana con una altura y envergadura inusuales, por lo que se decidió solicitar un mandamiento de entrada y registro a los juzgados de Denia.

Tras la concesión del mandamiento y llevarse a cabo la diligencia de entrada y registro en el domicilio, donde también se halló marihuana dispuesta para su consumo por un peso que alcanzaba los 2.384 gramos y elementos para el cultivo y la manipulación de la sustancia estupefaciente.

Tras la práctica de las diligencias policiales, se remitió todo lo actuado a los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Denia.

