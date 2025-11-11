La Policía Nacional desmantela un supermercado 'low cost' de droga en una vivienda de Elche Los agentes han detenido a tres personas y han incautado distintas drogas, varias armas simuladas y casi 18.000 euros en efectivo | El responsable bajaba los precios de la droga para así robar clientes a la competencia

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 10:23 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha desmantelado un supermercado 'low cost' de droga en Elche y ha detenido a tres personas, dos hombres de 30 y 24 años y una mujer de 44, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. El dirigente de este negocio bajaba los precios de la droga para sí poder competir con otros vendedores y ganar cuota de mercado.

Las pesquisas se iniciaron tras distintas vías de información relacionadas con la salud pública que apuntaban a la venta de droga desde una vivienda de Elche, tanto al menudeo como a otros distribuidores de la zona, según indican fuentes policiales. El principal sospechoso suministraba las sustancias desde su domicilio o bien se desplazaba personalmente a puntos acordados con los compradores.

Ampliar PN

Durante las primeras diligencias los agentes identificaron al presunto vendedor, quien residía en la vivienda investigada y mantenía vínculos con el entorno delincuencial. Había además un gran trasiego de personas en el inmueble, que accedían durante cortos periodos de tiempo.

Conforme avanzó la investigación se comprobó que el sospechoso visitaban otras viviendas y que, en ocasiones, salía con gran cantidad del dinero que incluso llegaba a contar en la calle. Los investigadores también corroboraron que este varón competía con otros vendedores de la zona y que para captar más clientes vendía las sustancias con precios por debajo de su valor de mercado.

Así, el operativo se llevó a cabo en octubre por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Elche, pertenecientes al Grupo de Estupefacientes. Los efectivos policiales detuvieron a última hora de la tarde a un varón de 24 años que había comprado 100 gramos de speed en dicha vivienda.

Poco después se detuvo al principal sospechoso y a una mujer que lo acompañaba durante la entrada al domicilio y que podría estar relacionada con la venta de drogas. En el operativo se intervinieron más de 100 gramos de cocaína, casi 350 gramos de speed, más de 60 gramos de éxtasis, más de 120 gramos de hachís, más de 140 gramos de marihuana y 35 gramos de ketamina. También se incautaron casi 18.000 euros en metálico y tres pistolas simuladas.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Elche, ante el que ha pasado a disposición el principal detenido. Los tres arrestados son investigados como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.