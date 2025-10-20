La red de narcos del puerto de Valencia intentó blanquear dinero en Altea Hills: 900.000 euros en B por una villa La investigación revela un entramado financiero sofisticado que utilizaba inversiones inmobiliarias, préstamos privados y empresas pantalla para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos

Alejandro Hernández Altea Lunes, 20 de octubre 2025, 07:23

Los tentáculos del mayor golpe policial al entramado portuario del narcotráfico en España, la operación 'Spider', que durante años estuvo corrompiendo el puerto de Valencia, se han extendido a la urbanización más exclusiva de la provincia de Alicante: Altea Hills.

La investigación, coordinada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), ha destapado un entramado financiero sofisticado que utilizaba inversiones inmobiliarias, préstamos privados y empresas pantalla para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos.

Las escuchas revelan que uno de los 85 detenidos en la macrooperación ofreció la compra de una vivienda en este enclave de lujo por 1,3 millones de euros, de los cuales cerca de 900.000 euros se pagarían en B, según ha adelantado Las Provincias y ha podido confirmar este diario.

Altea Hills, además de ser un área residencial de alto standing codiciada por inversores de gran poder adquisitivo, es también conocida por ser un punto de referencia para la presencia de la mafia rusa en la Costa Blanca. Este dato cobra especial relevancia en el marco de la operación 'Spider', ya que fuentes policiales detallan a TodoAlicante que algunas de las inversiones inmobiliarias vinculadas al blanqueo de capitales podrían estar relacionadas con grupos criminales de origen ruso que operan en la zona.

La coincidencia de esta estructura delictiva con la red narcoportuaria desmantelada por la Policía Nacional sugiere un entramado complejo en el que diversas mafias internacionales utilizan Altea Hills para ocultar y legitimar fondos procedentes de actividades ilícitas.

Este hallazgo pone de manifiesto cómo la red utilizaba grandes inversiones inmobiliarias para transformar el dinero procedente del tráfico de cocaína en activos legales. Además de Altea Hills, los investigadores detectaron otros movimientos similares, como la propuesta de compra del complejo hotelero El Puntazo, en Mojácar, valorado en 29 millones de euros, que también incluía un pago parcial en negro.

La macrooperación 'Spider' ha puesto al descubierto cómo el narcotráfico se ha infiltrado en sectores inmobiliarios y financieros de alto nivel, utilizando lugares como Altea Hills para lavar grandes sumas de dinero, aunque en esta ocasión, la red 'narcoportuaria' de Valencia descartó la oferta y buscó otro mecanismo para el blanqueo.

Bajo el foco de la mafia rusa

La emblemática comunidad de Alicante vivió este agosto una polémica que sacudió a sus residentes y puso en alerta a las autoridades. Un intento de asalto atribuido a la mafia rusa, vinculada a un residente con un historial oscuro, generó tensiones y revivió viejas rencillas en esta comunidad privilegiada.

Alexei Shirokov, supuesto líder de esta organización criminal en la costa valenciana y procesado hace dos años por blanqueo de capitales procedentes de redes delictivas, era el epicentro de esta crisis. Este suceso añade un nuevo capítulo a la compleja trama de mafias, poder y dinero que conviven en esta significada urbanización alicantina.