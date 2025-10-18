Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Efectos intervenidos en la operación. TA

Tres detenidos en una operación contra la venta de droga al menudeo en la Vega Baja

Los delincuentes distribuían las sustancias estupefacientes desde sus respectivos domicilios de Rojales y Daya Nueva

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:01

Golpe al tráfico de droga en la comarca de la Vega Baja. La Policía Nacional ha detenido a tres personas por presuntamente operar diversos puntos de distribución de droga al menudeo desde sus respectivos municipios, repartidos entre los municipios de Rojales y Daya Nueva.

El principal investigado, así como su pareja y otro varón, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Torrevieja.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un varón, asentado en Daya Nueva, que estaría distribuyendo cocaína al menudeo desde su domicilio. Las pesquisas permitieron determinar que el principal investigado, con la colaboración de su pareja y otro varón, dispensaba cocaína a consumidores y a otros redistribuidores locales.

Cocaína, hachís y cristal

Tras las vigilancias y seguimientos realizados, se pudo determinar que los investigados se dedicaban a la venta de drogas desde tres viviendas ubicadas en las localidades de Rojales y Daya Nueva.

En la fase operativa de la investigación se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en los que se intervinieron más de 850 gramos de cocaína, diversas cantidades de hachís y metanfetamina (cristal), cuatro básculas de precisión, 1.115 euros en billetes fraccionados, una envasadora al vacío y un vehículo.

