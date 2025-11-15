Un padre y su hija, al descubierto: cocaína, armas y un velero de 14 metros en el puerto de Torrevieja La Policía Nacional desenmaraña una trama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Alejandro Hernández Torrevieja Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:43

Carecía de ingresos declarados, pero vivía a cuerpo de rey: una residencia de alto valor, coches y motos de alta gama, relojes valorados en más de 150.000 euros y un velero de 14 metros de eslora amarrado en el puerto de Torrevieja. Ese tren de vida, difícil de justificar, permitió a la Policía Nacional desenmarañar una trama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales que incluía a su hija como testaferra. Los dos han acabado detenidos, y él en prisión, según han confirmado desde la Comisaría Provincial de Alicante.

El operativo, desarrollado por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Elche, se ha saldado con el arresto del padre, de 52 años, y su hija, de 24, por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Las pesquisas se iniciaron cuando la Policía tuvo conocimiento de que un hombre que residía en una urbanización de Torrevieja podría estar dedicándose a la venta de cocaína a mediana escala, abasteciendo a redistribuidores de la zona.

Los uniformados encargados del caso comprobaron que el entorno del principal sospechoso mantenía estrechos vínculos con el ámbito delincuencial. Asimismo, se le pudo relacionar con un garaje individual en el municipio alicantino que visitaba con frecuencia y desde el que realizaba desplazamientos breves, en algunos casos portando bolsas que podrían contener dinero, según se drespende de la investigación.

La testaferra

Las pesquisas desvelaron que el sospechoso no actuaba solo. Su hija estaba directamente vinculada con el delito figurando como testaferra. Tenía a su nombre algunos bienes y propiedades adquiridas de las ganancias de la venta de droga de su padre. Además, figuraba como administradora única de dos empresas -una de construcción y venta de viviendas y otra de vehículos- y como propietaria de cuatro inmuebles ubicados en Torrevieja y Orihuela.

Una vez acreditada la actividad delictiva, se estableció un dispositivo simultáneo de vigilancia y detención. El padre fue arrestado cuando salía del garaje a bordo de una motocicleta de alta gama. En el momento de su captura portaba casi tres kilos y medio de 'coca', dinero en metálico y un reloj valorado en 17.000 euros. Por su parte, la joven fue detenida en las inmediaciones de la vivienda familiar.

Droga, armas y un velero

Los investigadores practicaron entradas y registros tanto en la vivienda como en el garaje. En este último se intervinieron más de nueve kilos de cocaína, tres armas cortas con varios cargadores y munición, parte de ellas ocultas en el maletero de un vehículo en desuso. En la vivienda se incautaron de cinco vehículos de alta gama, ocho relojes de lujo, aparatos electrónicos para eludir controles policiales, máquinas envasadoras al vacío y básculas de precisión.

Durante las actuaciones también se comprobó que los investigados disponían de un velero de 14 metros de eslora amarrado en el puerto de Torrevieja. En la embarcación se realizó una entrada y registro en la que se hallaron documentos que aportan información relevante para la investigación. El velero ha quedado embargado judicialmente.

El padre ha pasado disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Torrevieja, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional.