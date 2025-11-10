Detenido en El Campello tras lanzar una bolsa llena de droga por la ventanilla antes de un control policial El conductor realizó una maniobra 'in extremis' para evadir la acción de la Policía Local al tiempo que lanzó las sustancias estupefacientes

Óscar Bartual Bardisa El Campello Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:27

La Policía Local de El Campello ha detenido a un conductor tras lanzar por la ventanilla del coche una bolsa llena de droga justo antes de llegar a un control preventivo instalado en el casco urbano de la localidad. El individuo realizó una maniobra 'in extremis' para tratar de evadir el control, al tiempo que arrojó la sustancia a la calle, según detallan fuentes municipales.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes sobre las 20 horas, cuando los agentes encargados de la vigilancia del tráfico establecieron un control preventivo en una zona «poco habitual» a este tipo de verificaciones policiales de vehículos.

Los agentes municipales establecieron el operativo dentro del casco urbano del municipio, observando que un vehículo que circulaba por la zona realizó una maniobra para tratar de evadirlo a unos escasos metros del propio control. En ese mismo instante arrojó por la ventanilla una bolsa.

Al observar el hecho los agentes de la Policía Local de El Camepllo se dirigieron al vehículo, comprobando que el motivo de esta parada fue que dentro de la bolsa había casi 150 gramos de hachís y marihuana, por lo que se procedió a la detención del varón, que «ahora se enfrenta a un juicio por un presunto delito contra la salud pública que le puede acarrear una pena de entre tres y seis años de prisión», según explican estas mismas fuentes.

Desde el Ayuntamiento de El Campello insisten que estos llamados «controles preventivos» que realiza casi a diario la Policía Local por todas las zonas residenciales del municipio «se confirman cada vez más efectivos».