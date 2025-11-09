Intervienen una narcolancha en una cala paradisíaca de Alicante con 4.200 kilos de hachís

La Guardia Civil ha asestado un duro golpe al narcotráfico en el litoral alicantino con la operación 'Maratón25', que se ha saldado con la detención de tres personas sorprendidas cuando intentaban introducir 4.200 kilos de hachís en la península por la costa norte de Alicante.

Durante el operativo, los agentes también intervinieron 2.000 litros de combustible, una embarcación y cuatro vehículos utilizados para el transporte y abastecimiento del alijo.

La escena parece sacada de una película de acción, con narcolanchas que llegan a una cala paradisíaca perdida entre los acantilados de la costa de la Marina Alta. De hecho, la Guardia Civil detectó tres embarcaciones, una de ellas de alta velocidad, que se aproximaban a la costa. Inmediatamente se activó un dispositivo coordinado de vigilancia.

La pericia de los agentes y su despliegue permitió localizar, en las inmediaciones de Cala Granadella, cuatro vehículos estacionados junto a la playa que podrían estar relacionados con la descarga. Los agentes establecieron un perímetro de seguridad y, minutos después, interceptaron a los ocupantes de las embarcaciones mientras descargaban los fardos de droga en la orilla.

Tras realizar el narcotest, la sustancia intervenida arrojó un peso total de 4.200 kilogramos de hachís.

Los tres detenidos están acusados de tráfico de drogas, resistencia y desobediencia a la autoridad y pertenencia a grupo criminal.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, con el apoyo de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Dénia, Seguridad Ciudadana y la colaboración de la Policía Local de Jávea. El caso está bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia.