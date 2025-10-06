La Policía Nacional desmantela un importante 'supermercado' de hachís y cocaína en una vivienda de la Zona Norte de Alicante El negocio ilícito estaba regentado por dos jóvenes, quienes utilizaban un segundo domicilio para almacenar la droga

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 09:57 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha desmantelado un 'supermercado' de la droga en una vivienda de la Zona Norte de Alicante desde donde se vendía hachís y cocaína. El negocio estaba regetado por dos jóvenes de 27 y 29 años, quienes contaban con un segundo domicilio donde guardaban la droga, según indican fuentes policiales.

La investigación arrancó tras una información sobre un varón que, apoyado por sus familiares, se dedicaba a la venta y distribución de cocaína y hachís desde su domicilio. Tras analizar toda la información e identificar al varón encargado de la venta, los efectivos policiales realizaron varias vigilancias en torno a la vivienda, descubriendo un segundo domicilio que usaban para guardar las sustancias.

Una vez constatado que se empleaban ambas casas tanto para realizar las transacciones de droga como para ocultar el dinero obtenido ilegalmente y la sustancia, se estableció un dispositivo policial y se llevaron a cabo dos registros, deteniendo a los dos jóvenes por un presunto delito de tráfico de drogas.

En los registros practicados, se intervinieron 300 gramos de hachís, 16 gramos de cocaína, 75 bellotas de hachís con un peso total de 770 gramos, 38 gramos de marihuana, una balanza de precisión, una pistola de aire comprimido y diversos útiles de manipulación para la venta de sustancias estupefacientes.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante. El operativo policial llevado a cabo, ha permitido erradicar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en la zona norte de la localidad de Alicante.