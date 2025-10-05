El Hércules CF sigue en caída libre y ya es colista tras perder en Teruel (2-1) Peña y Parodi se reúnen en el césped con Torrecilla después del partido, aunque el relevo en el banquillo no está todavía claro

Juan F. Millán Teruel Domingo, 5 de octubre 2025, 20:11 | Actualizado 20:41h.

El Hércules CF sigue firmando uno de los peores arranques de Liga fuera del fútbol profesional. Ya son cuatro derrotas en seis partidos, sólo cuatro puntos de dieciocho posibles, lo que deja a los alicantinos en la cola de la clasificación junto al Antequera y el Betis B.

El futuro del entrenador, Rubén Torrecilla, vive horas decisivas. El presidente, Carlos Parodi, y el secretario técnico, Paco Peña, han mantenido una reunión de diez minutos con el técnico sobre el mismo césped después del encuentro para analizar la situación.

Peña, Portillo y Ortiz siguen deliberando y podrían apostar por un relevo en el banquillo. Sin embargo, la ausencia de un sustituto de garantías y la proximidad del próximo partido en casa ante el Atlético de Madrid B (viernes) puede darle al preparador extremeño una semana extra al frente del equipo.

La imagen del Hércules ha vuelto a estar muy lejos de la de un equipo que aspira a pelear por el ascenso. Salvo los primeros 15 minutos donde han dominado y han podido avanzarse con disparos desde fuera del área de Aranda, Ropero y Mangada, los alicantinos no han creado ocasiones de peligro y han acabado impotentes ante el entramado defensivo de Vicente Parras.

La defensa en general y Rentero en particular han vuelto a fallar. Sergio Moreno ha avisado y la parada milagrosa de Abad ha evitado el primero de la tarde. Moreno desde el suelo ha metido la pelota en la portería tras el rechace del meta Herculano, pero el árbitro ha invalidado el tanto por mano. La revisión ha confirmado la decisión arbitral.

Ese susto ha sembrado de dudas a los de Torrecilla, que poco después han encajado dos goles seguidos. Primero Rentero ha perdido un duelo con Moreno y ha dejado la pelota muerta en la frontal para el tanto de Teddy.

Después, un saque de banda que ningún central ha despejado ha acabado en el segundo tanto de Royo.

El 2-0 ha sido una montaña interminable para el Hércules. Ni la presencia de Slavy, Fran Sol, Soldevila o Rojas en la segunda parte ha permitido al Hércules soñar con la remontada. Solo un pase de Solde al campellero Galvañ ha dado algo de esperanza en el último cuarto de hora. El canterano ha cruzado el mano a mano a la escuadra.

Pero los últimos minutos han sido decepcionantes. Ni una sola ocasión de gol más. Solo un posible penalti reclamado por Rojas y nada más.

Ahora vienen dos partidos seguidos en casa: Atlético de Madrid B y Villarreal B. ¿Será Torrecilla el que trate de darle la vuelta a esta delicada situación como hizo hace dos años en La Nucía? ¿O llegará un nuevo entrenador? El club sigue deliberando. La respuesta se conocerá en las próximas horas. No hay nada claro.