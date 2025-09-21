Retuerta pone a Torrecilla al límite en el Hércules CF con tres derrotas en cuatro partidos (2-1)

Juan F. Millán Cartagena Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:53 | Actualizado 21:20h. Comenta Compartir

Siempre falla algún defensa. Primero Sotillos en Ibiza, después Rentero ante el Algeciras y este domingo Retuerta en Cartagena. Después de un partido vibrante, un error del lateral derribando a un rival cuando tenía amarilla ha sido decisivo para acelerar la tercera derrota de la temporada.

La mejoría del Hércules en ataque y su plan de partido se ha quedado sin premio por el ingenuo derribo de Retuerta. Hasta ese momento, minuto 80, el Hércules había pisado el área rival con un nuevo estilo que gustaba y que podía dar por fin rendimiento lejos del Rico Pérez.

Torrecilla, ante las bajas de Monsalve y Rentero, ha apostado por tres centrales y dos carrileros para visitar el siempre exigente Carragonova. La primera parte ha sido un partidazo, un intercambio de golpes fantástico que ha acabado con empate a uno.

El Hércules se ha avanzado en una acción a balón parado que Javi Jiménez ha convertido en asistencia para Sotillos. El central madrileño se ha llevado los dedos a los oídos en su celebración ante los más de 700 herculanos que habían invadido ese fondo de Cartagena.

Pero el partido estaba abierto y una disputa poco contundente de Fran Sol en el centro del campo ha dado paso al empate del Cartagena. Una acción de superior categoría de Nacho Martinez y de Chiki. Centro con música del primero y cabezazo espectacular del segundo. Otro despiste de Retuerta en la marca para sumar a la larga lista del lateral en sus tres años en Alicante.

El físico ha hecho mella en la segunda parte y el ritmo ha bajado. El Hércules tenía el partido controlado hasta que Retuerta ha dejado al equipo con 10. Ahí el Cartagena ha olido la sangre y su entrenador también. Triple cambio y jugadores del nivel como De Blasis, Ortuño y Nacho Sánchez.

Un cambio de velocidad que ha resultado determinante. Dejada de Ortuño y golazo a la escuadra de De Blasis. El Hércules no tenía ni tiempo si fuerzas para responder a ese golpe.

El Hércules se queda en zona de descenso con 3 puntos de 9 posibles y con la sensación de que Torrecilla empieza a jugarse el cargo la próxima semana frente al Alcorcón. La cita el domingo a las 16 horas.

Temas

Primera RFEF