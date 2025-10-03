Jeremy de León se lesiona y el Hércules espera que no viaje con Puerto Rico El extremo cedido por el Real Madrid sufre una microrrotura muscular y está descartado ante el Teruel y el Atlético B

Lucas V. Belmar Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 14:44

El extremo del Hércules Jeremy de León sufre una microrrotura muscular que le dejará fuera de combate un mínimo de dos semanas, por lo que peligra seriamente su concentración con la selección absoluta de Puerto Rico. El joven atacante no estará disponible para el choque del próximo domingo ante el Teruel y es muy probable que tampoco llegue a tiempo para el encuentro del viernes día 10 ante el Atlético de Madrid B en el Rico Pérez. Jeremy pretendía jugar frente al filial colchonero y viajar el sábado hacia Chicago, donde Puerto Rico se medirá frente a Argentina el lunes día 12.

Esta lesión muscular deja en el aire esta convocatoria tan esperada por parte del extremo cedido por el Real Madrid, ya que la pasada campaña sufrió un calvario con las lesiones y no pudo competir con el Castilla ni con su selección. «Yo doy por hecho que no viajará porque está lesionado para dos o tres semanas», ha asegurado este viernes el técnico Rubén Torrecilla.

El preparador extremeño ha profundizado en el estado de la plantilla y ha desvelado que son varios los jugadores con problemas físicos de cara a la visita al Teruel. «Rentero ha empezado hoy a trabajar con el grupo por las molestias en el sóleo del otro día, Sotillos y Soldevila están entre algodones y Rojas lleva dos días con gastroenteritis», ha explicado.

Torrecilla ha calificado como «difícil» el choque del domingo ante un rival dirigido por Vicente Parras, viejo conocido del Hércules por sus últimos años en el Alcoyano. «El domingo tenemos que adaptarnos al campo y al contexto, puede parecer pequeño, pero de dimensiones está bien y se puede jugar. Lo que sí esta claro es que tenemos que estar concentrados al cien por cien defensivamente y poner los cinco sentidos en cada jugada de estrategia», ha advertido.

El técnico del Hércules ha asegurado que el ambiente durante la semana ha sido «tranquilo» pese a que el equipo ocupa puestos de descenso y su continuidad está en entredicho. «A mí Enrique (Ortiz) me transmite tranquilidad y creo que vamos por el buen camino después de la segunda parte contra el Alcorcón. En cuanto llegue el primer resultado positivo, seguro que todo se ve de otra manera y los jugadores vuelven a coger confianza y a marcar diferencias», concluyó Torrecilla.

