El Hércules negocia con Puerto Rico para que Jeremy juegue contra el Atlético B El club pretende que el extremo cedido por el Real Madrid compita el viernes en el Rico Pérez y viaje el sábado a Estados Unidos

Lucas V. Belmar Alicante Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:42

El Hércules ha iniciado conversaciones con la Federación de Fútbol de Puerto Rico para que el extremo Jeremy de León puede jugar frente al Atlético de Madrid B en el Rico Pérez el próximo viernes 10 de octubre a las 19:00 horas. El atacante cedido por el Real Madrid es uno de los principales reclamos de la selección de Puerto Rico, que se medirá a Argentina en un amistoso el lunes 13 de octubre en el estadio Soldier Field de Chicago. Nada más conocer esta convocatoria, desde los despachos del Rico Pérez se asumió con resignación que Jeremy no estaría disponible frente al filial atlético, pero el hecho de que la Federación Española haya fijado el partido el viernes hace albergar esperanzas, si bien todo depende de lo que dictaminen desde Puerto Rico, donde el extremo herculano es una estrella por su condición de jugador del Real Madrid.

Jeremy de León se perdió los dos primeros partidos de Liga, frente al Tarazona y el Ibiza, porque estaba en el tramo final de la recuperación de su operación de hombros, pero ya tiene el alta competitiva y disputó los últimos minutos de los choques frente al Algeciras y el Cartagena. El atacante puertorriqueño no está aún preparado para jugar de inicio debido a su inactividad este verano, pero sí dispondrá cada vez de más oportunidades ya que es un jugador que debe marcar diferencias en Primera RFEF.

El extremo recibió con gran alegría la nueva convocatoria con Puerto Rico tras pasar un año de calvario con las lesiones y se mantiene a la espera de que la federación de su país le diga cómo actuar. Por su parte, en el Hércules entienden que sería ideal que jugara el viernes en el Rico Pérez y volara el sábado a Chicago.

Jeremy de León sí estará disponible para el importante choque de este domingo (16:00 horas) frente al Alcorcón, un partido al que no llegan a tiempo los lesionados Nacho Monsalve y Nico Espinosa. El veterano central seguirá un par de semanas al margen del grupo con un tratamiento conservador por sus molestias en la rodilla, mientras que el extremo canterano afronta el tramo final de recuperación y confía en volver a entrenar con el grupo a mediados de octubre en el mejor de los casos. Tampoco estará disponible para este domingo el lateral Retu, expulsado en Cartagena.