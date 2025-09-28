El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)

Juan F. Millán Alicante Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El Hércules no mejora. No hay una evolución en su fútbol. Lo intenta, pero se comporta como un equipo inofensivo y con pocos argumentos de ataque. Pasan las semanas y la falta de gol es cada vez más preocupante. Sin tiros de sus delanteros y con bandas sensiblemente peores que el año pasado cuando gobernaban la cal del Rico Pérez Nico Espinosa y Javi Moreno.

El Hércules no ha pasado de un insulso 0-0 ante el Alcorcón en un encuentro en el que los porteros han vivido una plácida tarde soleada en Alicante. Un par de arreones del Hércules, pero poco más. Uno en la primera parte a base de situaciones de balón parado y un buen arranque de la segunda parte con tiros que nok han encontrado la portería de Gaizka Ayesa.

El Alcorcón no ha atacado mucho y ha dado por bueno el empate desde muy pronto. Aún así los alfareros han podido ganar en la recta final del encuentro. El Hércules se ha quedado sin cambios y Rentero con calambres ha provocado las mejores situaciones de gol de los madrileños.

Primero, Javi Jiménez, el mejor de los alicantinos por segunda semana consecutiva, ha evitado un remate claro de Navarro en la frontal del área pequeña. Y después, Carlos Abad ha desviado a córner un cabezazo que se colaba ante la inacción de Rentero, imposibilitado con ese calambre.

El Hércules no ha tenido ni una sola ocasión en los últimos minutos para desnivelar la balanza. Ni Fran Sol ni Jeremy de León han aportado nada al equipo. El público ha acabado pidiendo la dimisión de Torrecilla.

El Hércules se queda con 4 puntos de 15 posibles una semana más en zona de descenso. El equipo afronta un calendario comprometido con partido en Teruel y luego la visita seguida de filiales inquietantes e históricamente duros como el Atlético de Madrid B y el Villarreal B.

No hay tregua para Torrecilla y solo una victoria urgente le puede devolver la confianza del entorno. La sensación de que la plantilla está fallando también está muy presente en el ambiente.

