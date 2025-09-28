Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El centrocampista camerunés Ben Hamed controla un balón durante el encuentro de este domingo. HCF
HÉRCULES CF 0-0 AD ALCORCÓN

El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)

Los alicantinos son incapaces de crear ocasiones de gol ante un ordenado Alcorcón y acumulan una nueva semana sin ganar y en zona de descenso

Juan F. Millán

Juan F. Millán

Alicante

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:13

El Hércules no mejora. No hay una evolución en su fútbol. Lo intenta, pero se comporta como un equipo inofensivo y con pocos argumentos de ataque. Pasan las semanas y la falta de gol es cada vez más preocupante. Sin tiros de sus delanteros y con bandas sensiblemente peores que el año pasado cuando gobernaban la cal del Rico Pérez Nico Espinosa y Javi Moreno.

El Hércules no ha pasado de un insulso 0-0 ante el Alcorcón en un encuentro en el que los porteros han vivido una plácida tarde soleada en Alicante. Un par de arreones del Hércules, pero poco más. Uno en la primera parte a base de situaciones de balón parado y un buen arranque de la segunda parte con tiros que nok han encontrado la portería de Gaizka Ayesa.

El Alcorcón no ha atacado mucho y ha dado por bueno el empate desde muy pronto. Aún así los alfareros han podido ganar en la recta final del encuentro. El Hércules se ha quedado sin cambios y Rentero con calambres ha provocado las mejores situaciones de gol de los madrileños.

Primero, Javi Jiménez, el mejor de los alicantinos por segunda semana consecutiva, ha evitado un remate claro de Navarro en la frontal del área pequeña. Y después, Carlos Abad ha desviado a córner un cabezazo que se colaba ante la inacción de Rentero, imposibilitado con ese calambre.

El Hércules no ha tenido ni una sola ocasión en los últimos minutos para desnivelar la balanza. Ni Fran Sol ni Jeremy de León han aportado nada al equipo. El público ha acabado pidiendo la dimisión de Torrecilla.

El Hércules se queda con 4 puntos de 15 posibles una semana más en zona de descenso. El equipo afronta un calendario comprometido con partido en Teruel y luego la visita seguida de filiales inquietantes e históricamente duros como el Atlético de Madrid B y el Villarreal B.

No hay tregua para Torrecilla y solo una victoria urgente le puede devolver la confianza del entorno. La sensación de que la plantilla está fallando también está muy presente en el ambiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de Alicante en alerta por las tormentas del lunes
  2. 2 El tiempo en Alicante: Aviso especial de Aemet por lluvias que podrían llegar a 250 litros por metro cuadrado
  3. 3 Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
  4. 4 Primeras cancelaciones de clases por la alerta de lluvias en Alicante: la UPV cierra el campus de Alcoy este lunes
  5. 5 Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle
  6. 6 Los trabajadores de la limpieza de colegios de Alicante denuncian el «deterioro» del servicio
  7. 7 Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante
  8. 8 Corte de calles en Alicante este domingo por una prueba ciclista en el centro
  9. 9 Adif renueva las vías férreas en el litoral sur de Alicante que deberá eliminar la Variante de Torrellano
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 27 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)

El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)