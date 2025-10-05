Horas decisivas para el futuro de Rubén Torrecilla en el Hércules CF

Juan F. Millán Teruel Domingo, 5 de octubre 2025, 20:38 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

El club ha perdido la confianza en Rubén Torrecilla pero la falta de un sustituto de garantías y el partido cercano ante el Atlético B (viernes) podrían mantenerle una semana más en el banquillo.

La imagen hablaba por sí sola en el campo Pinilla después de que Torrecilla terminara la rueda de prensa. En el césped le esperaban el presidente, Carlos Parodi, y el secretario técnico, Paco Peña. Intercambio de opiniones, aspavientos con los brazos y sensación de nerviosismo al analizar las causas de las cuatro derrotas en seis partidos.

Portillo, Peña y Enrique Ortiz decidirán este lunes sí apuestan por un nuevo entrenador o si encomiendan a Torrecilla la reacción del equipo, aprovechando los dos partidos seguidos en casa ante el Atlético B y el Villarreal B.

Los números condenan al preparador extremeño. Si se analizan los últimos 14 partidos juntando el final de la pasada temporada con el inicio de esta, son 10 derrotas, 2 empates y solo 2 victorias.

Torrecilla llegó al Hércules de la mano de Paco Peña hace dos años y medio, tras la salida repentina de Lolo Escobar. El técnico ascendió al equipo en el primer año y logró una cómoda permanencia en el segundo. Ahora, con un equipo en teoría confeccionado para ascender, el equipo es colista.

