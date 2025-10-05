Horas decisivas para el futuro de Rubén Torrecilla en el Hércules CF
Peña y Parodi se reúnen después del partido con Torrecilla sobre el césped para analizar la cuarta derrota de la temporada
Teruel
Domingo, 5 de octubre 2025, 20:38
El club ha perdido la confianza en Rubén Torrecilla pero la falta de un sustituto de garantías y el partido cercano ante el Atlético B (viernes) podrían mantenerle una semana más en el banquillo.
La imagen hablaba por sí sola en el campo Pinilla después de que Torrecilla terminara la rueda de prensa. En el césped le esperaban el presidente, Carlos Parodi, y el secretario técnico, Paco Peña. Intercambio de opiniones, aspavientos con los brazos y sensación de nerviosismo al analizar las causas de las cuatro derrotas en seis partidos.
Portillo, Peña y Enrique Ortiz decidirán este lunes sí apuestan por un nuevo entrenador o si encomiendan a Torrecilla la reacción del equipo, aprovechando los dos partidos seguidos en casa ante el Atlético B y el Villarreal B.
Los números condenan al preparador extremeño. Si se analizan los últimos 14 partidos juntando el final de la pasada temporada con el inicio de esta, son 10 derrotas, 2 empates y solo 2 victorias.
Torrecilla llegó al Hércules de la mano de Paco Peña hace dos años y medio, tras la salida repentina de Lolo Escobar. El técnico ascendió al equipo en el primer año y logró una cómoda permanencia en el segundo. Ahora, con un equipo en teoría confeccionado para ascender, el equipo es colista.
Publicidad
- 1 Cambio radical del tiempo en Alicante: las lluvias vuelven este lunes y anticipan una posible dana para el puente
- 2 Una patera llega al Cabo de la Huerta de Alicante con una decena de jóvenes migrantes a bordo
- 3 Brutal accidente en la AP-7 de Alicante: un coche destrozado deja dos heridos, uno atrapado entre los hierros
- 4 En este municipio de Alicante se come el mejor caldo con pelotas
- 5 Cortes de tráfico en Alicante por la mascletà nocturna de este sábado
- 6 El Ayuntamiento negocia con Vox un refuerzo de la limpieza
- 7 Cortes de luz en Alicante: hasta seis horas sin suministro en una treintena de edificios
- 8 Pillados tras el chapuzón: tres detenidos en Alicante por robar el bolso a una bañista en el Postiguet
- 9 Alicante informará a los bañistas sobre la presencia de medusas y peces peligrosos en sus playas
- 10 Manifestación sobre dos ruedas en Alicante: los motoristas se rebelan contra la DGT
-
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad