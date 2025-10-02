Torrecilla no da con la tecla: 21 jugadores en cinco partidos El mediocentro Vique Gomes, cedido por el Villarreal, es el único que no ha tenido minutos

Lucas V. Belmar Alicante Jueves, 2 de octubre 2025, 11:40

El técnico del Hércules Rubén Torrecilla no da con la tecla en este inicio de curso caótico para el equipo blanquiazul. Los cuatro puntos sumados en las cinco primeras jornadas mantienen una semana más al Hércules en puestos de descenso y el preparador extremeño prepara la visita del domingo al Teruel con cambios a la vista.

El pobre rendimiento de varios jugadores, las lesiones y las sanciones han provocado que Torrecilla haya utilizado a 21 futbolistas en sólo cinco jornadas, incluidos los canteranos Rafa de Palmas y Jorge Galvañ. De todos los jugadores de campo disponibles (Nico Espinosa sigue de baja), el único sin oportunidades ha sido el pivote Vique Gomes, cedido por el Villarreal. El mediocentro fue el último en llegar este verano y por el momento está a la sombra de Ben Hamed, Roger Colomina y Carlos Mangada.

Al Hércules se le acumulan los problemas semana tras semana y, sin ir más lejos, el pasado domingo necesitó de hasta tres laterales derechos para completar el choque ante el Alcorcón (0-0). Samu Vázquez fue titular pero pidió el cambio al descanso por molestias y Alejandro Sotillos también sufrió un percance que le obligó a marcharse del campo a falta de diez minutos, lo que provocó que el canterano Galvañ acabara de carrilero.

En el eje de la zaga el panorama también es francamente preocupante. Todo se torció con la lesión de rodilla de Nacho Monsalve, quien comenzó el curso como titular y gustó por su seriedad en tareas defensivas y criterio en la salida de balón. Pero una lesión de rodilla le ha dejado fuera de combate el último mes y aún tiene por delante otras dos o tres semanas para volver a estar disponible.

En ausencia de Monsalve, el técnico ha echado mano de Javier Rentero, Adrián Bolo y Rubén Cantero, pero este también ha sufrido una lesión, en este caso muscular. Tal ha sido la acumulación de bajas en la posición de central que Torrecilla se vio obligado a echar mano de Sotillos en Cartagena para esta demarcación cuando en la planificación inicial figura como lateral derecho.

Para el choque del próximo domingo en Teruel, que se presenta como un ultimatum para el entrenador, el Hércules no podrá contar con el extremo Nico Espinosa, ni tampoco con el central Cantero. Torrecilla está haciendo especial hincapié esta semana en la generación de ocasiones, ya que el choque ante el Alcorcón finalizó sin ningún disparo a puerta.

