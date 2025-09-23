Calma tensa en el banquillo del Hércules

Lucas V. Belmar Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 16:47 Comenta Compartir

La sombra de la destitución sigue planeando sobre Rubén Torrecilla, pero el técnico del Hércules continúa en el cargo porque desde los despachos no se ha encontrado al entrenador idóneo. No hay más. Tal y como se veía venir desde el domingo por la noche, las primeras opciones para el banquillo ya no están disponibles (sí lo estaban en junio) y el Hércules tiene claro que no puede errar en esta decisión, ya que ello supondría echar por tierra una temporada en la que había depositadas muchas esperanzas y una importante inversión económica tras los once fichajes del verano.

La plantilla ha descansado este martes y Torrecilla se pondrá al frente del grupo este miércoles más debilitado que nunca. La plantilla sabe que el entrenador tiene un pie fuera del Hércules porque no goza de crédito entre los mandatarios tras las tres derrotas consecutivas sufridas frente al Ibiza, Algeciras y Cartagena. Ni un triunfo este domingo (16:00 horas) ante el Alcorcón podría valerle al preparador extremeño para continuar porque su figura está muy deteriorada, aunque no es menos cierto que Torrecilla es experto en salvar «match balls» y el dueño Enrique Ortiz ya frenó su despido en junio, por lo que ahora podría seguir por la misma senda si se empiezan a encadenar triunfos. Por contra, si el Hércules no es capaz de imponerse al Alcorcón en el Rico Pérez, el clamor popular sería tal que el entrenador estaría fuera del club en menos de 48 horas.

Una vez que parece claro que Torrecilla se sentará en el banquillo este domingo, la primera decisión que debe tomar es qué sistema táctico ordena. Se da por hecho que la línea defensiva empleada en Cartagena (tres centrales y dos laterales) saltará por los aires, ya que no impidió que se encajaran dos goles. Lo más lógico sería que el extremeño regresara a una zaga con cuatro jugadores, con la incógnita en el lateral derecho, ya que Samu Vázquez sigue mostrando serias dificultades en la faceta defensiva. La sanción de Retu y las molestias de Nacho Monsalve y Cantero podrían provocar el regreso al once de Javi Rentero acompañando a Bolo, aunque tampoco se descarta que Sotillos (si no suple a Samu) siga en el eje de la zaga tras ver puerta en Cartagena.

Torrecilla también debe definir su sala de máquinas, ya que en los dos partidos del Rico Pérez apostó por tres mediocentros (Mangada, Ben Ben Hamed y Colomina) cuando en la plantilla abundan los mediapuntas: Unai Ropero, Aranda y Soldevila. También hay dudas con la punta de ataque porque Fran Sol y Slavy siguen sin estrenarse y, lo más preocupante, apenas entran en juego.

