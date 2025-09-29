¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules? Enrique Ortiz mantiene una semana más en el cargo al técnico pese a que el Rico Pérez pidió su dimisión este domingo y el equipo sigue en descenso

Lucas V. Belmar Alicante Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:34 | Actualizado 16:14h. Comenta Compartir

El dueño del Hércules Enrique Ortiz ha tomado la arriesgada decisión de mantener al entrenador Rubén Torrecilla una semana más en el banquillo. La pérdida alarmante de puntos, las malas sensaciones que transmite el equipo y el hecho de que la grada pidiera la dimisión del técnico el pasado domingo no han provocado la reacción del propietario, quien mantiene a Torrecilla en su puesto hasta el partido del próximo domingo en Teruel (16:00 horas).

Las posturas dentro de las oficinas del Rico Pérez están muy claras: el secretario técnico no cree en el entrenador como ya le hizo saber a Ortiz en mayo. Los peores presagios que vaticinaba Paco Peña este verano se han cumplido, ya que el equipo sigue con la dinámica derrotista del curso pasado, no se encuentran soluciones desde el banquillo pese a las once caras nuevas y el Hércules se mantiene en puestos de descenso ya que sólo ha sido capaz de sumar cuatro puntos de los quince disputados.

Ortiz sabe mejor que nadie que alzar el vuelo con Torrecilla es prácticamente una utopía y la hoja de ruta propuesta desde la secretaría técnica ya conoce cuál es. Jon Pérez Bolo es el entrenador que más gusta y, a día de hoy, la primera y única opción para el banquillo, pero el preparador vasco, de 51 años, lleva varias semanas esperando la llamada de clubes de Segunda División. Bolo ha seguido al Hércules con minuciosidad desde este verano debido a que su hijo Adrián forma parte de la primera plantilla y, sin ir más lejos, acudió al Rico Pérez el pasado domingo para ver el choque frente al Alcorcón (0-0) desde la grada de Tribuna.

Bolo ya estuvo muy cerca del banquillo blanquiazul en 2018, pero el entonces secretario técnico Javier Portillo se decantó por Lluís Planagumà por su conocimiento del grupo III. El técnico vasco acabó subiendo ese curso 18-19 con la Ponferradina (eliminó al Hércules en el Rico Pérez) y desde entonces sólo ha entrenado en Segunda División, primero con el conjunto berciano y después con el Oviedo y el Burgos.

Mientras Bolo se lo piensa, Torrecilla sigue al frente del Hércules una semana más y dispondrá de una nueva reválida en el campo del Teruel el próximo domingo.

Temas

Estadio José Rico Pérez