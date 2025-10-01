Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Montaje viral de una tienda del Elche CF en la Explanada de Alicante, bajo la emblemática Casa Carbonell. X: @Elche_Brand

'Plantan' una tienda del Elche CF en la Explanada de Alicante

Seguidores franjiverdes plantean la expansión de la marca del club ilicitano a otros puntos de la provincia

Ismael Martinez

Alicante

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:43

La eterna rivalidad entre Elche CF y Hércules CF acaba de sumar un capítulo inesperado, aunque esta vez en clave de humor y desde el terreno digital. Una cuenta fan franjiverde ha sorprendido en redes sociales con un montaje muy llamativo: una supuesta tienda oficial del Elche CF plantada en pleno corazón de Alicante, nada menos que en los bajos de la Casa Carbonell, uno de los edificios más icónicos del paseo de la Explanada.

La imagen no ha tardado en viralizarse entre los aficionados. Y es que no solo ha llamado la atención por lo realista del montaje, sino también por todo lo que sugiere detrás. El Elche vive un presente ilusionante en Primera División y, de alguna manera, esa tienda ficticia se puede convertir en un símbolo: la idea de que el sentimiento franjiverde puede y debe expandirse más allá de Elche, incluso en territorio vecino y rival.

El gesto, cargado de ironía y con ese sabor tan propio de las bromas futboleras, ha tenido reacciones para todos los gustos. Ha habido quien lo ha querido celebrar como una divertida manera de recordar que el Elche está en la élite, disfrutando de su momento más dulce. Otros, en cambio, lo han interpretado como un mensaje en serio: la necesidad de que el club refuerce su presencia en toda la provincia y no se quede solo en su ciudad, incluyendo también en el Aeropuerto de Alicante -Elche Miguel Hernández.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Lo curioso es que, aunque todo ha nacido de un simple montaje, la publicación vuelve a poner sobre la mesa una vieja pregunta: ¿debería el Elche CF dar el salto y abrir tiendas oficiales en otros puntos estratégicos de la provincia… incluso en Alicante, la casa de su eterno rival?

Espacios grises

