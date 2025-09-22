Torrecilla: crédito agotado en el Hércules El técnico sólo seguirá en el banquillo el tiempo que dure la búsqueda de su sustituto

Lucas V. Belmar Alicante Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:07 | Actualizado 17:59h. Comenta Compartir

La derrota del Hércules en Cartagena, la tercera consecutiva, no sólo ha encendido todas las alarmas en el Rico Pérez, sino que también ha activado la búsqueda urgente de un entrenador que supla a Rubén Torrecilla. El técnico extremeño sólo seguirá al frente del equipo el tiempo que dure el rastreo del mercado para dar con un preparador que convenza en los despachos, tarea que no parece sencilla ya que las primeras opciones están en otros equipos o bien descartan coger ahora las riendas de un vestuario en el que todo son urgencias. Muchos de ellos estaban dispuestos a firmar en junio, pero ahora la situación es diferente.

Torrecilla agotó su crédito en Cartagena con una derrota que puso en evidencia el sistema conservador de cinco defensas, activado por la vía de la urgencia por los malos resultados. Se ofreció la misma inseguridad que partidos atrás, se encajaron dos goles y el Hércules volvió a acabar con uno menos por la evitable expulsión de Retu, quien, además, también salió en la foto del primer tanto.

El Hércules no muestra fiabilidad en ninguna de sus líneas, ocupa puestos de descenso a Segunda RFEF y el dueño Enrique Ortiz fue el primero que puso el grito en el cielo en Cartagena. Salvo sorpresa, Torrecilla se sentará en el banquillo del Rico Pérez frente al Alcorcón el próximo domingo (16:00 horas) pero se busca nuevo patrón para este barco y son varias las opciones abiertas.

En solo cuatro partidos, el equipo herculano, que arrancó la temporada con el único objetivo de subir a Segunda, ya se distancia en cinco puntos del liderato, en poder del recién ascendido Europa, y a cuatro de la promoción que marca el Alcorcón, su próximo rival.

La pasada temporada, primera del Hércules en la categoría, la peor posición que alcanzó el equipo fue la décimo segunda en la cuarta jornada y en la última, cuando el equipo, lejos ya de la cabeza, se dejó llevar en el tramo final del campeonato.

El Hércules no logra escapar de la mala dinámica del pasado curso, ya que de los últimos ocho partidos de Liga, cuatro de la pasada temporada y cuatro de la actual, sólo ha sido capaz de sumar una victoria, en la jornada inaugural de este curso ante el Tarazona (1-0).

Además, el equipo alicantino prolonga su pésima dinámica lejos del Rico Pérez, donde no consigue ganar desde el pasado 9 de marzo, y acumula ya siete salidas consecutivas sin sumar los tres puntos, las seis últimas con derrota.