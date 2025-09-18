El Hércules se resigna ante la convocatoria de Jeremy de León con Puerto Rico El extremo cedido por el Real Madrid se perderá muy probablemente el choque ante el Atlético B por un amistoso frente a Argentina

Lucas V. Belmar Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:22

«Es lo que hay cuando tienes a un internacional...». Resignación en el Hércules tras la convocatoria de Jeremy de León con la selección absoluta de Puerto Rico para disputar un amistoso frente a Argentina, en Chicago, el lunes 13 de octubre. Desde los despachos del Rico Pérez se da por hecho que el extremo cedido por el Real Madrid no estará disponible para jugar en el Rico Pérez frente al Atlético Madrileño el choque de la séptima jornada, que aún no se sabe si se disputará el 10, 11 o 12.

Jeremy de León es una de las grandes esperanzas del cuerpo técnico del Hércules. El atacante ilusionó en su estreno como blanquiazul frente al Algeciras, ya que mostró descaro, velocidad y hambre por recuperar el terreno perdido en los últimos meses debido a las lesiones. El pasado curso fue un infierno para él al tener que pasar por el quirófano para operarse ambos hombros y quiere relanzar su carrera en Alicante tras renovar con el Real Madrid.

Tanto el secretario técnico Paco Peña como el entrenador Rubén Torrecilla coinciden en que Jeremy puede ser un jugador diferencial en Primera RFEF si las lesiones le permiten tener continuidad y por este motivo se ha asumido con resignación (y algo de recelo) su convocatoria con la selección absoluta de su país, ya que conlleva un largo viaje y un amistoso siempre exigente frente a la actual campeona del mundo.

El extremo del Hércules es uno de los jugadores más reconocidos de su país porque pertenece al Real Madrid y desde Puerto Rico se espera como agua de mayo su reaparición tras muchos meses de baja.

Jeremy ha mostrado en sus redes sociales su felicidad por volver a ser convocado por su país, si bien el atacante está centrado en seguir cogiendo sensaciones en los entrenamientos para empezar a llamar a las puertas del once, algo que todavía queda lejano porque no hizo pretemporada y sólo lleva dos semanas de trabajo al mismo nivel que sus compañeros. El extremo será suplente este próximo domingo en Cartagena (18:15, À Punt) pero a buen seguro que tendrá minutos en la segunda parte como ya sucedió frente al Algeciras.

Quienes están descartados para el choque del Cartagonova son los centrales Nacho Monsalve y Javier Rentero, el primero por molestias en la rodilla y, el segundo, por sanción. También sigue fuera de combate el capitán Nico Espinosa, a quien se espera de nuevo en el verde en noviembre.