Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fran Sol, sobre el césped del Rico Pérez. SHOOTORI

Fran Sol y Slavy: de la ilusión a la desesperación

Los dos delantero fichados este verano no han visto puerta en las cinco primeras jornadas y se muestran aislados en la pizarra de Torrecilla

Lucas V. Belmar

Lucas V. Belmar

Alicante

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:15

El horrible inicio de Liga del Hércules no sólo está pasando factura al técnico Rubén Torrecilla, quien tiene un pie fuera del equipo, ya que el desánimo ha cundido en un vestuario joven que este verano se reforzó con once caras nuevas y la sensación general de que se había aumentado la competitividad prácticamente en todas las líneas.

El Hércules, que sólo ha sido capaz de sumar cuatro puntos de quince y ocupa puestos de descenso, hace aguas en todas las facetas, pero especialmente grave parece la falta de recursos ofensivos. Apenas se generan ocasiones, únicamente han visto puerta Samu Vázquez, Ben Hamed y Sotillos, y los delanteros lo están pasando especialmente mal debido a que pasan por los partidos de puntillas, inadvertidos, peleando como islas y sin asociarse con sus compañeros de ataque.

El club apostó muy fuerte este verano por Slavy y Fran Sol como recambios de Dani Romera y Agus Coscia. Slavy estuvo a un paso del Hércules en el mercado de invierno del curso pasado, pero decidió probar suerte en el filial del Villarreal, equipo en el que marcó siete goles en doce partidos como titular. Este verano se redobló la apuesta por él y finalmente le dio el sí al Hércules, firmando una buena pretemporada y apoderándose de la titularidad.

Por su parte, Fran Sol eligió Alicante entre las numerosas ofertas que tenía de Primera RFEF y del extranjero porque le seducía lograr un ascenso con un histórico. El veterano punta, de 33 años, venía de dos buenas temporadas en el AEK Larnaca de Chipre, con 21 goles a sus espaldas, 70 partidos y participación en la Conference League.

En las primeras cinco jornadas del Hércules, Slavy y Fran Sol se han repartido los minutos con la misma suerte. No han visto puerta, cada vez participan menos en el ataque y se les ve visiblemente nerviosos y acelerados. Torrecilla tiene muchas tareas pendientes y hacer que sus delanteros funcionen es una de las principales, ya que sin sus goles será imposible pelear por el ascenso.

El equipo blanquiazul regresa este miércoles a los entrenamientos para preparar el choque del domingo en Teruel ante un rival dirigido por Vicente Parras, histórico entrenador del Alcoyano. El Hércules no podrá contar, por lesión, para este choque con los centrales Nacho Monsalve y Rubén Cantero, ni con el extremo Nico Espinosa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La suspensión de clases en 13 municipios por las lluvias y tormentas este martes afecta a más de 39.000 alumnos
  2. 2 Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas
  3. 3 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante
  4. 4 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  5. 5 ¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules?
  6. 6 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  7. 7 Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna
  8. 8 Este municipio de Alicante aumenta casi un 500% las multas por tirar basuras
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 29 de septiembre
  10. 10 La alerta por lluvias devuelve la pesadilla a Alicante: 28 años de la peor riada en la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Fran Sol y Slavy: de la ilusión a la desesperación

Fran Sol y Slavy: de la ilusión a la desesperación