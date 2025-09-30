Fran Sol y Slavy: de la ilusión a la desesperación Los dos delantero fichados este verano no han visto puerta en las cinco primeras jornadas y se muestran aislados en la pizarra de Torrecilla

El horrible inicio de Liga del Hércules no sólo está pasando factura al técnico Rubén Torrecilla, quien tiene un pie fuera del equipo, ya que el desánimo ha cundido en un vestuario joven que este verano se reforzó con once caras nuevas y la sensación general de que se había aumentado la competitividad prácticamente en todas las líneas.

El Hércules, que sólo ha sido capaz de sumar cuatro puntos de quince y ocupa puestos de descenso, hace aguas en todas las facetas, pero especialmente grave parece la falta de recursos ofensivos. Apenas se generan ocasiones, únicamente han visto puerta Samu Vázquez, Ben Hamed y Sotillos, y los delanteros lo están pasando especialmente mal debido a que pasan por los partidos de puntillas, inadvertidos, peleando como islas y sin asociarse con sus compañeros de ataque.

El club apostó muy fuerte este verano por Slavy y Fran Sol como recambios de Dani Romera y Agus Coscia. Slavy estuvo a un paso del Hércules en el mercado de invierno del curso pasado, pero decidió probar suerte en el filial del Villarreal, equipo en el que marcó siete goles en doce partidos como titular. Este verano se redobló la apuesta por él y finalmente le dio el sí al Hércules, firmando una buena pretemporada y apoderándose de la titularidad.

Por su parte, Fran Sol eligió Alicante entre las numerosas ofertas que tenía de Primera RFEF y del extranjero porque le seducía lograr un ascenso con un histórico. El veterano punta, de 33 años, venía de dos buenas temporadas en el AEK Larnaca de Chipre, con 21 goles a sus espaldas, 70 partidos y participación en la Conference League.

En las primeras cinco jornadas del Hércules, Slavy y Fran Sol se han repartido los minutos con la misma suerte. No han visto puerta, cada vez participan menos en el ataque y se les ve visiblemente nerviosos y acelerados. Torrecilla tiene muchas tareas pendientes y hacer que sus delanteros funcionen es una de las principales, ya que sin sus goles será imposible pelear por el ascenso.

El equipo blanquiazul regresa este miércoles a los entrenamientos para preparar el choque del domingo en Teruel ante un rival dirigido por Vicente Parras, histórico entrenador del Alcoyano. El Hércules no podrá contar, por lesión, para este choque con los centrales Nacho Monsalve y Rubén Cantero, ni con el extremo Nico Espinosa.

