Estos son los municipios de Alicante donde más ha llovido este martes Las precipitaciones se han concentrado en la Marina Alta, donde han provocado inundaciones, y el litoral sur de la provincia

Adrián Mazón Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 18:36

Las lluvias han dejado una estampa otoñal en la provincia de Alicante, con un acumulado máximo de casi 70 litros por metro cuadrado durante las últimas horas. Con estos registros se salda la alerta naranja por precipitaciones, activada por la Aemet para esta jornada en el litoral.

Ha sido hasta hace unos minutos, las 17.59 horas, cuando la Marina Alta ha contado con el aviso amarillo de la Aemet, tras contar con núcleos tormentosos durante las horas centrales de este martes 30 de septiembre; mientras el resto de alertas se han desactivado durante la mañana en la provincia de Alicante.

Y es que en menos de dos horas, las tormentas han dejado un acumulado de 69,7 litros por metro cuadrado en la ciudad de Dénia, según los registros de Avamet en tiempo real. Las lluvias han ganado intensidad a partir de las 10 horas de este martes, con un nuevo episodio durante el mediodía que ha provocado inundaciones.

Ampliar Carreteras inundadas en Dénia. PLD

Lo mismo ha sucedido en el municipio vecino de Jávea, que durante la jornada de martes ha acumulado hasta 42,3 litros por metro cuadrado debido a las lluvias y tormentas procedentes de la borrasca ex-Gabrielle. Estas cifras también se han registrado en solo 120 minutos, entre las 12 y 14 horas.

Lluvias durante la madrugada

El resto de registros superiores a los 20 litros por metro cuadrado se reparten por el litoral sur de la provincia de Alicante, donde las lluvias han descargado durante la madrugada de este martes 30 de septiembre.

Así, Gran Alacant, en Santa Pola, ha sido el punto con mayor incidencia durante este periodo, entre las 2.20 horas y las seis de la madrugada, con un acumulado de 40,4 litros por metro cuadrado debido a la tormenta noctura.

Otro de los puntos del Bajo Vinalopó con acumulados destacables ha sido Elche. La estación de Avamet en el campus de la UMH ha registrado 32,2 litros por metro cuadrado a las 5.12 horas de este martes; mientras Aspe, en la comarca vecina, ha contado con 28,9 mm entre las 3.30 y las 7.20 horas.

La comarca de la Vega Baja también cuenta con importantes registros en los municipios de Torrevieja y Guardamar del Segura. El primero es de 36 litros por metro cuadrado entre las 01.45 y las 5.30 horas de la madrugada de este martes; mientras el segundo acumulado es de 21,4 mm entre las 2.55 y las 7 horas.

Por su parte, la isla de Tabarca cuenta con un acumulado de 19,6 litros por metro cuadrado. Las lluvias han descargado en el archipiélago alicantino entre las dos y las cinco la madrugada, con otra llovizna hasta las 7.55 horas de este martes.