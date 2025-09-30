Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Una mujer, con su paraguas. Efe

La provincia de Alicante deja la alerta por lluvias este martes tras acumulados por encima de 100 litros por metro cuadrado

Aemet levanta los avisos a partir de mediodía, aunque seguirán las precipitaciones

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:27

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) levanta todos los avisos por fuertes lluvias en la provincia de Alicante a partir de mediodía. Hasta entonces, seguirán los chubascos y tormentas localmente intensos, sobre todo en las comercas litorales. Los restos del huracán 'Gabrielle' ha pasado por la provincia de Alicante con registros dispares, incluso dentro de los mismos términos municipales, subraya el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. La madrugada ha seguido esta tónica.

El Bajo Vinalopó ha sido la comarca donde se han concentrado las precipitaciones, según Avamet. Las poblaciones que más agua han recogido han sido Santa Pola (40,4) y Elche (34,4), con picos registrados en Torrevieja (36) y Xixona (34,4). A falta de actualización, no se han producido incidentes de gravedad.

Casi una decena de municipios de la provincia han cerrado los colegios y clausurado clases: Orihuela, El Campello, Novelda, Almoradí, Benejúzar, Cox, Albatera, Granja de Rocamora y Redován. En el caso de Callosa de Segura, se ha suspendido la actividad lectiva, al menos, durante la tarde de este lunes. Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante ha ordenado el cierre de parques y jardines hasta las 8 horas de este martes.

Entre las incidencias, la alerta roja en la provincia de Valencia ha provocado problemas en el tráfico aéreo. Un vuelo de la compañía Wizz Air procedente de Roma ha sido desviado a Alicante-Elche tras más de una hora haciendo esperas alrededor de Valencia, según informa el aeropuerto valenciano.

Además, anoche un vuelo de Ryanair que había despegado de Málaga, tuvo que volver a la base andaluza tras ser desviado a Alicante y volver a intentar aterrizar en Valencia.

El levantamiento de la alerta metereológica no quiere decir que los chubascos y precipitaciones no continúen durante esta tarde, y es más , probable que también los próximos días, pero ya no tendrán carácter torrencial.

