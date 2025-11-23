¡Aviso a pasajeros! El Tram de Alicante corta el servicio en estas cinco paradas por obras en las vías FGV habilitará autobuses hasta mediados de diciembre para continuar los trayectos de esta línea del tranvía

El Tram de Alicante interrumpirá su circulación en tres paradas de la provincia por la recta final de las obras en sus vías. Será a partir de este lunes cuando se habilitarán autobuses para continuar con los trayectos.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha avisado así a los usuarios de la Línea 1 del Tram de Alicante de la interrupción temporal del servicio ferroviario hasta mediados de diciembre.

Las estaciones afectadas son Benidorm, Cala Finestrat, Hospital Vila, Costera Pastor y Creueta. Este tramo del Tram de Alicante quedará fuera de servicio debido al avance de los trabajos de duplicación de vía y electrificación.

Así, FGV ejecutará la última fase previa a la finalización del proyecto, un conjunto de obras que comenzaron a finales de 2024 y que concluirán antes de que termine este año.

Se trata de una de las actuaciones más importantes de la red del Tram para aumentar frecuencias, mejorar la prestación del servicio y reforzar la seguridad ferroviaria.

Servicio alternativo en autobús

Para garantizar la movilidad de los viajeros, FGV habilitará un servicio especial de autobús que cubrirá las paradas de Benidorm, Cala Finestrat, Hospital Vila, Costera Pastor y Creueta.

Estas lanzaderas enlazarán con el Tram de Alicante en la parada Creueta, en dirección Luceros, y Benidorm, en dirección a Dénia. El único punto del tramo que no dispondrá de servicio alternativo será el apeadero de Terra Mítica.

Obras de gran alcance y 40 millones de inversión

El proyecto afecta a un tramo de 6,23 kilómetros que discurre por La Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm, y cuenta con un presupuesto cercano a 40 millones de euros, financiados en parte por los Fondos Next Generation de la Unión Europea.

Las obras ejecutadas este año han permitido duplicar la vía, construir un nuevo viaducto sobre el Barranco del Murtal, renovar drenajes, corregir terraplenes y avanzar en la electrificación completa del trazado.

Además, se han instalado nuevos sistemas de seguridad y comunicaciones, actualizado enclavamientos y modernizado las subestaciones de energía.

Los apeaderos de Cala Finestrat y Terra Mítica han sido rehabilitados para cumplir con los estándares actuales de accesibilidad. Asimismo, se ha mejorado el acceso al Hospital de la Marina Baixa desde el apeadero de Hospital Vila con la instalación de un ascensor.

El proyecto incluye también la adecuación de cerramientos y la prolongación del camino Moralet, desde el aparcamiento del norte de la estación de Benidorm, para habilitarlo como itinerario senderista y saludable.