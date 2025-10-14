Un peatón muere arrollado por un tranvía esta madrugada en El Campello La Línea 3 del TRAM ha estado interrumpida durante dos horas, hasta que el forense ha autorizado el levantamiento del cadáver

Alejandro Hernández El Campello Martes, 14 de octubre 2025, 07:38 | Actualizado 08:05h.

Un peatón ha fallecido la madrugada de este martes, 14 de octubre, tras ser arrollado por un tranvía cerca de la parada de El Campello, según ha podido saber TodoAlicante. El siniestro mortal ha obligado a interrumpir el servicio de la Línea 3, que conecta El Campello con Luceros, durante aproximadamente dos horas. La circulación no se ha reanudado hasta las poco antes de las 07:00 horas, momento en que el forense ha concluido las actuaciones y se ha procedido al levantamiento del cadáver.

El accidente se ha registrado en torno a las cinco de la madrugada, en un tramo próximo a los talleres de El Campello, justo cuando comenzaban a salir los primeros convoyes hacia sus rutas habituales, según han confirmado a este diario fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Las primeras asistencias municipales y sanitarias se han personado en el lugar y han intentado reanimar a la víctima, sin éxito.

A continuación se ha activado el protocolo de intervención en siniestros con víctimas y se ha solicitado la presencia del forense para determinar causa y hora aproximada del fallecimiento, y proceder al levantamiento del cadáver.

La interrupción del servicio, que ha afectado a los tranvías que realizan el recorrido entre El Campello y el centro de Alicante, ha obligado a implementar desvíos y a reorganizar la circulación hasta que se han restablecido las condiciones de seguridad en la vía.

Por el momento, la investigación inicial se centra en esclarecer las circunstancias concretas del atropello. Tampoco se han facilitado datos oficiales sobre la identidad de la víctima ni sobre su edad.