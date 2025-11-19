Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado del muro del Tram en el Barrio Obrero. AA

Alicante pone en marcha la reconstrucción radical del muro del Tram en el Barrio Obrero

El proyecto transformará el talud de la zona mediante una intervención integral y mejoras en la estabilidad del terreno

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:30

Comenta

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la rehabilitación del muro de mampostería que cubre el túnel del Tram a su paso por el Barrio Obrero, entre Vistahermosa y la calle Padre Esplá; el cual se halla en estado de deterioro debido a los últimos episodios de lluvia.

La actual imagen del muro muestra una parte desprendida por las lluvias del mes de mayo de 2023, cuyas piedras cayeron sobre el trazado del tranvía. Este episodio dejó una «gran superficie de muro inestable», según reconoce el Ayuntamiento.

Estado del muro del Tram en el Barrio Obrero. AA

Las obras de reconstrucción, con duración prevista de tres meses, dotarán a la zona de mayor seguridad y estabilidad, mediante trabajos de cimentación que permitirán evitar accidentes en las vías del Tram. De este modo, el Ayuntamiento acometerá distintas actuaciones que permitirán renovar por completo la estructura existente.

Los trabajos arrancarán con la retirada de la actual red de riego que cubre la ladera, con el fin de proceder a la excavación de los terrenos para construir tres nuevas plataformas horizontales.

Estado del muro del Tram en el Barrio Obrero. AA

Así, una vez preparado el terreno, se colocará una lámina impermeabilizante y se ejecutará la cimentación formada por una losa de hormigón armado que servirá como la base del muro.

Sobre esta base se levantará una nueva estructura de piedra caliza, que contará con los objetivos de embellecer la zona y mejorar la estabilidad de este túnel del Tram de Alicante.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Además, las obras dejarán mechinales, o huecos de salida del agua, para facilitar el drenaje junto a una chapa metálica en la parte superior a la que se añadirá «material específico» para mejorar la evacuación de líquidos.

Cortes de tráfico y de luz por las obras

Estas obras se realizan en una zona con «elementos sensibles», por lo que el proyecto incluye la necesidad de cortar el suministro eléctrico debido a la proximidad de líneas de alta tensión.

Además, se establecen medidas de seguridad como la señalización del tráfico, la delimitación de la zona de trabajo mediante un doble vallado y la colocación de pasarelas con barandillas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si un paciente ingresado en Elche con meningitis por listeria ingirió un producto contaminado incluido en la última alerta alimentaria
  2. 2 Beto Company se pone al frente del Hércules sin tiempo para una revolución
  3. 3 Así serán las luces de Navidad en Alicante: color champán y potencia de un campo de fútbol
  4. 4 «El próximo año podríamos tener el primer fármaco efectivo contra el cáncer de páncreas»
  5. 5 Alicante flexibilizará las condiciones de las ayudas al alquiler joven tras quedar fuera un 90% de los aspirantes
  6. 6 La magia oculta de la Navidad en Alicante: las manos que montan el Belén de la Montañeta
  7. 7 Primeras prácticas hospitalarias para los estudiantes de Medicina de la UA
  8. 8 La Guardia Civil detiene a tres delincuentes por el robo de tres toneladas de cable de cobre en Alicante y Albacete
  9. 9 Feijóo anuncia que Mazón también dejará de presidir el PPCV
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este martes 18 de noviembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante pone en marcha la reconstrucción radical del muro del Tram en el Barrio Obrero

Alicante pone en marcha la reconstrucción radical del muro del Tram en el Barrio Obrero