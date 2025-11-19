Alicante pone en marcha la reconstrucción radical del muro del Tram en el Barrio Obrero El proyecto transformará el talud de la zona mediante una intervención integral y mejoras en la estabilidad del terreno

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:30

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la rehabilitación del muro de mampostería que cubre el túnel del Tram a su paso por el Barrio Obrero, entre Vistahermosa y la calle Padre Esplá; el cual se halla en estado de deterioro debido a los últimos episodios de lluvia.

La actual imagen del muro muestra una parte desprendida por las lluvias del mes de mayo de 2023, cuyas piedras cayeron sobre el trazado del tranvía. Este episodio dejó una «gran superficie de muro inestable», según reconoce el Ayuntamiento.

Las obras de reconstrucción, con duración prevista de tres meses, dotarán a la zona de mayor seguridad y estabilidad, mediante trabajos de cimentación que permitirán evitar accidentes en las vías del Tram. De este modo, el Ayuntamiento acometerá distintas actuaciones que permitirán renovar por completo la estructura existente.

Los trabajos arrancarán con la retirada de la actual red de riego que cubre la ladera, con el fin de proceder a la excavación de los terrenos para construir tres nuevas plataformas horizontales.

Así, una vez preparado el terreno, se colocará una lámina impermeabilizante y se ejecutará la cimentación formada por una losa de hormigón armado que servirá como la base del muro.

Sobre esta base se levantará una nueva estructura de piedra caliza, que contará con los objetivos de embellecer la zona y mejorar la estabilidad de este túnel del Tram de Alicante.

Además, las obras dejarán mechinales, o huecos de salida del agua, para facilitar el drenaje junto a una chapa metálica en la parte superior a la que se añadirá «material específico» para mejorar la evacuación de líquidos.

Cortes de tráfico y de luz por las obras

Estas obras se realizan en una zona con «elementos sensibles», por lo que el proyecto incluye la necesidad de cortar el suministro eléctrico debido a la proximidad de líneas de alta tensión.

Además, se establecen medidas de seguridad como la señalización del tráfico, la delimitación de la zona de trabajo mediante un doble vallado y la colocación de pasarelas con barandillas.