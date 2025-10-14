Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Juanfran Pérez Llorca durante la visita a las obras ya iniciadas TA

Finestrat inicia la creación de su nueva vía verde entre La Cala y el Bulevar Comercial

La actuación, con un presupuesto de medio millón de euros, creará un sendero de 1,5 kilómetros para peatones y ciclistas

Nicolás Van Looy

Nicolás Van Looy

Benidorm

Martes, 14 de octubre 2025, 14:33

Comenta

Finestrat ha puesto ya en marcha las obras de creación de su nueva vía verde, un sendero que conectará La Cala con el Bulevar comercial a través de un recorrido de 1,5 kilómetros destinado exclusivamente a peatones y ciclistas. Esta nueva infraestructura se plantea como alternativa al tráfico rodado, mejorando la movilidad y fomentando los desplazamientos sostenibles dentro del municipio.

El alcalde, Juanfran Pérez Llorca, visitó recientemente los trabajos acompañado por el ingeniero civil municipal, Óscar Llorca, destacando el buen ritmo de la actuación y su relevancia para la conectividad local.

«Esta importante apuesta que hemos hecho en los últimos años por la accesibilidad y la movilidad sostenible en el municipio no solo radica en el casco histórico tradicional, también en La Cala. Acabamos de visitar unas obras que van a muy buen ritmo: la Vía Verde que conectará La Cala de Finestrat con el Bulevar comercial. Es un tramo corto, seguro, que estará perfectamente iluminado y acercará mucho más estos dos núcleos de población», explicó el alcalde.

El recorrido discurre por varias vías clave del municipio, como la Avenida Finestrat, Avenida Picasso, carrer Nou d'Octubre, el paso inferior de la N-332 y el carrer Cantabria, donde se concentran grandes superficies comerciales como Mercadona, Decathlon o las nuevas instalaciones que se están construyendo junto a Carrefour.

Conexión con Benidorm y el Tram

La Vía Verde La Cala-Bulevar responde a la creciente demanda de espacios ciclables y peatonales, ofreciendo una opción práctica y ecológica para moverse entre zonas de ocio y comercio. Además, permitirá enlazar con el carril bici procedente de Benidorm y con la estación del TRAM, que conecta Alicante con Dénia, reforzando así la integración del municipio en la red de transporte metropolitano.

Esta vía también servirá como alternativa al tráfico intenso en épocas de alta afluencia de vehículos, como el verano o las campañas de compras de Navidad y rebajas.

El proyecto cuenta con una inversión total de 471.147,38 euros, de los cuales 375.432,64 euros proceden de fondos europeos gestionados por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Solo diez municipios en toda España han obtenido esta subvención, lo que refuerza el carácter selectivo y la importancia del proyecto para Finestrat.

El Ayuntamiento de Finestrat asumirá el resto de la financiación, y el plazo de ejecución previsto es de seis meses. Con ello, se espera que la Vía Verde esté operativa en 2025, consolidando a Finestrat como un referente comarcal en movilidad verde, accesibilidad y urbanismo sostenible.

