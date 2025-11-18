Acuerdo Generalitat-Ayuntamiento para redactar el paso del Tram por Elche La primera línea incluirá el tramo Carrús-Universidad Miguel Hernández a través de la avenida de Novelda y avenida de la Libertad

La avenida de Novelda, uno de los bulevares por donde pasará el Tram en Elche.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 14:34 Comenta Compartir

La Generalitat Valenciana ha aprobado este martes el convenio con el Ayuntamiento de Elche para la redacción de los estudios técnicos previos necesarios para la implantación del Tram por la ciudad ilicitana. La primera línea del Tram en Elche incluirá el tramo Carrús-Universidad Miguel Hernández a través de la avenida de Novelda y avenida de la Libertad.

El nuevo transporte público tiene un sistema de transporte eléctrico, sin catenarias y de última generación, de ahí su nombre de E-Tram. La subvención nominativa de 100.000 euros aprobada se destinará a financiar la redacción de los proyectos de urbanización necesarios para la correcta implantación de la Línea 1 del Tram. Incluye las paradas y otros elementos al servicio de las unidades de transporte y de viajeros, así como la adecuación de los espacios públicos para la correcta integración de esta infraestructura.

Este proyecto que supone, además, la remodelación urbanística de la avenida entre el Centro de Salud de San Fermín y el puente del Ferrocarril. Una renovación con carriles segregados para el E-Tram, más aceras y zonas verdes.

Tras las primera fase, la intención es que el Tram conecte Elche Parque Empresarial y el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y, desde ahí, permitirá la interconexión con Alicante.

Desde el Ayuntamiento de Elche se trabaja desde hace meses en la licitación de dos contratos y que ahora se han adjudicado por 62.000 euros. Por una parte, la realización del levantamiento topográfico completo que servirá de base al proyecto constructivo del trazado de la línea 1 del TRAM desde el Polígono de Carrús hasta la conexión del Aeropuerto de Elche- Alicante-Miguel Hernández por cerca de 48.000 euros, además del estudio previo del trazado y de la diferencia de cota del recorrido y la afectación al tráfico, por 15.000 euros.