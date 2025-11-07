La Fundación Renfe planea instalar un tren turístico en Alicante al estilo de la 'Ruta de los Molinos' El alcalde Luis Barcala ha anunciado las negociaciones con la operadora, a la que propone incluir a Elche como estación dual en el trayecto

Adrián Mazón Alicante Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:46

Alicante continúa dando pasos agigantados en su apuesta por ser un estilo turístico de referencia. Esto lo señalan, ya no solo los datos de ocupación o del propio aeropuerto, sino también las empresas e instituciones interesadas en implantarse en la ciudad y la provincia.

Es el caso de la Fundación Renfe, que mantiene contactos «muy avanzados» con el Ayuntamiento de Alicante, según ha avanzado este viernes el alcalde Luis Barcala, para poner en marcha un tren turístico que tendrá como destino la estación Alicante-Terminal.

La entidad se ha mostrado «interesada» en esta nueva línea turística con la que ya cuentan otros puntos de la geografía española, como los instalados en Galicia que recorren la Ribeira Sacra y el litoral norte de esta comunidad autónoma con distinas rutas: faros, pazos, jardines históricos o quesos.

Estos trenes también se encuentran en la comunidad vecina de Castilla-La Mancha, con la 'Ruta de los Molinos' para mostrar los paisajes de 'El Quijote' junto a visitas guiadas a monumentos y bodegas de la zona. Otra experiencia es también el 'Tren del Mercurio', entre Madrid y Ciudad Real para descubrir la Mina de Almadén, Patrimonio de la Humanidad.

Por ello, el alcalde Luis Barcala, ha incluido en las negociaciones del convenio con la Fundación Renfe, la adhesión de Elche como estación dual junto a Alicante. De este modo, varios Patrimonios de la Humanidad, como el Palmeral o el Misteri d'Elx, entrarían en la nueva ruta por la provincia.

La implantación de estos trenes turísticos, a través de la colaboración con diferentes instituciones y entidades locales, supone una propuesta que conjuga cultura, ocio y gastronomía. Además, según Renfe, los convoyes cuentan con altos niveles de ocupación que demuestran «el interés creciente por un turismo diferente, responsable y de calidad».

¿Trenes de lujo en Alicante?

Dentro de las conversaciones entre la Fundación Renfe y el Ayuntamiento de Alicante, todavía queda por ver qué tipo de ruta se aplicará en la provincia, pues estos trenes turísticos cuentan con distintas categorías como convoyes históricos, de un día y de lujo.

En este último apartado destacan los trayectos entre Madrid y Aranjuez con el 'Tren de la Fresa', Andalucía con el 'Al Ándalus', Cantabria con el 'Transcantábrico', el 'Costa Verde Express' que une Santiago de Compostela con Oviedo y el 'Expreso de la Robla'.

Estos trenes turísticos de lujo son «verdaderos hoteles en movimiento», que recorren algunos de los paisajes más emblemáticos de España. En 2025 han superado cifras de viajeros respecto a años anteriores, consolidando a la compañía como operador de referencia mundial en turismo ferroviario.