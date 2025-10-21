Benidorm inicia las obras de reordenamiento del aparcamiento disuasorio del Beniardá El proyecto transformará la parcela junto a la estación del TRAM en un espacio sostenible con capacidad para 500 vehículos

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado las obras del nuevo sistema urbano de drenaje sostenible vinculado al aparcamiento disuasorio de la avenida de Beniardá, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística 'Benidorm Visión 360' y financiada al 100% con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto, denominado 'Sistema urbano de drenaje sostenible para la implantación del aparcamiento disuasorio en la parcela municipal del Moralet', tiene un presupuesto de 1.548.717,93 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. La empresa adjudicataria, MOA, actuará sobre una superficie total de 17.244 metros cuadrados, de los cuales 15.018 estarán destinados a estacionamiento.

La explanada del Moralet, situada junto a la avenida Beniardá y la estación del TRAM, funciona actualmente como aparcamiento disuasorio, aunque sin una distribución definida. Con esta intervención, el Ayuntamiento busca ordenar y optimizar su uso, mejorando la accesibilidad, la seguridad y la integración con el entorno natural del Parque de El Moralet.

El alcalde Toni Pérez, acompañado por el concejal de Espacio Público Francis Muñoz, ha visitado la zona para comprobar el inicio de los trabajos. Pérez ha destacado que «seguimos invirtiendo en un tema clave para este gobierno local como es la mejora de la oferta de estacionamiento público y gratuito, con un proyecto que hemos logrado financiar con fondos europeos y que va a transformar por completo este espacio».

Diseño basado en criterios verdes y de movilidad

El primer edil ha subrayado que «todo el diseño estará basado en criterios de sostenibilidad, implementando barreras de amortiguación y zonas de regeneración paisajística que mitiguen los efectos de las obras sobre el entorno natural».

El aparcamiento contará con sistemas de drenaje sostenible para la gestión de aguas pluviales, viales internos, zonas verdes, paseos peatonales, plazas adaptadas para personas con movilidad reducida, y un área específica de regeneración paisajística.

Además, se instalarán red eléctrica y de alumbrado público, sistema de riego, mobiliario urbano, control de acceso y conteo de vehículos, así como señalética y elementos de balizamiento.

En total, el recinto tendrá capacidad para cerca de 500 vehículos, incluidos espacios reservados para familias y personas con discapacidad.

El alcalde ha señalado que el nuevo aparcamiento se enmarca «en las estrategias generales de movilidad sostenible que estamos desarrollando desde 2015 en Benidorm». Con esta actuación, se busca reducir el número de vehículos que circulan por el casco urbano, fomentar el uso del transporte público y potenciar la bicicleta como medio de movilidad interna.

Asimismo, el acondicionamiento de pendientes y drenajes permitirá una mejor evacuación de aguas, contribuyendo a la resiliencia ambiental de la zona.

Durante la ejecución de los trabajos, los usuarios podrán seguir utilizando el aparcamiento, ya que se habilitarán zonas próximas para mantener la misma capacidad actual.

