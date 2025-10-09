Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de un convoy del TRAM de Alicante. TA

El Tram de Alicante suprime el servicio de la Línea 5 durante este viernes por la alerta roja

La 1, 2, 3, 4 y 9 circularán en su horario habitual

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:08

Comenta

El Tram de Alicante ha anunciado la supresión del servicio de la Línea 5, que conecta Puerta del Mar con Plaza La Coruña, durante este viernes debido a la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la provincia de Alicante.

Desde Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV) manifiestan que, como consecuencia de las lluvias previstas, a lo largo del día se pueden producir modificaciones. Además, pide a los ciudadanos que consulten las últimas actualizaciones antes de desplazarse.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta roja en el litoral de Alicante por la dana 'Alice' y ha puesto especial afección en el sur de la provincia. El organismo estatal prevé lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado acumuladas en 12 horas.

El nivel rojo es el máximo riesgo metereológico que existe de alerta, que se pondrá en marcha a partir de las 10 horas de este viernes, 10 de octubre, durante toda la jornada.

