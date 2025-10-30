Las obras volverán al Postiguet para ampliar el apeadero del Tram de Alicante en la Puerta del Mar Mazón anuncia más millones para acabar la estación intermodal, además de añadir nuevos tranvías a las líneas del norte de la provincia

Adrián Mazón Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 15:26 | Actualizado 15:41h. Comenta Compartir

El incremento del flujo de viajeros en la línea 5 del Tram de Alicante hará que las obras vuelvan a la playa del Postiguet. En esta ocasión, tras los trabajos en el espigón, la maquinaria se desplazará al otro extremo de la orilla, al más urbano, para acometer la ampliación del apeadero del tranvía en Puerta del Mar.

Así lo ha anunciado este jueves el president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la presentación del Plan de Actuaciones FGV, a ejecutar entre 2026 y 2030; el cual contempla una inversión global de 840 millones de euros, a repartir entre el Tram de Alicante y el Metro de Valencia.

El objetivo de este plan es actualizar infraestructuras, mejorar la capacidad del servicio y responder al incremento de usuarios registrado en los últimos años, especialmente en puntos estratégicos y zonas turísticas, como viene a ser, en este caso, la plaza Puerta del Mar de Alicante, ubicada a orillas de la playa del Postiguet.

Esta ampliación será una de las actuaciones más destacadas del plan, dividido en seis líneas de actuación. Con ella, se mejorará la capacidad de pasajeros para esta línea del Tram que conecta el Postiguet con la playa de San Juan, pasando por La Marina.

Y es que el flujo de viajeros en esta parada, situada junto al paseo marítimo, ha aumentado notablemente -tal y como se aprecia en la decisión de FGV de mantener activa la línea a lo largo del año y no solo en momentos puntuales como Hogueras o verano-, lo que ha motivado la necesidad de adecuar y ampliar el espacio para ofrecer mayor comodidad y capacidad.

Las futuras obras para ampliar el apeadero del Tram en la Puerta del Mar se incluyen dentro de este sexto capítulo de inversiones, que cuenta con un presupuesto de hasta 240 millones de euros a repartir entre Alicante y Valencia.

Eso sí, la provincia sumará otras intervenciones a corto y medio plazo en el eje litoral, entre ellas la finalización de la nueva Estación Central-Intermodal de Alicante, prevista para el próximo 2030.

Entre otras actuaciones, incluidas en estos 240 millones de euros de la sexta línea de actuación, destacan la duplicación de vía en la línea Hospital Vila-Benidorm, la tranviarización de Benidorm, la ampliación del apeadero de Puerta del Mar, la duplicación de vía en L'Albir-Altea, la electrificación Benidorm Intermodal-Garganes y el nuevo apeadero Jesús Pobre-Pedreguer.

Más tranvías para el norte de Alicante

Este Plan de Actuaciones FVG 2026-2030 también incluye a corto plazo la incorporación de seis nuevos tranvías para las líneas del Tram de Alicante. Asimismo, la suma de otros 16 convoyes para el Metro de Valencia, asciende a una inversión de 185 millones de euros.

Los convoyes servirán para reforzar y mejorar el servicio de las líneas 1, entre Alicante y Benidorm, y 9, entre Benidorm y Dénia. Y es que FGV ha visto cómo en la última década se ha duplicado el número de viajeros en estos trayectos, por lo que ampliaron también las frecuencias.

Ampliar Tranvía de la Línea 1. FGV

Sin embargo, resulta necesario, para continuar prestando el servicio en condiciones óptimas, aumentar la flota de tranvías del Tram de Alicante en las líneas 1 y 9, ante las previsiones de incremento del número de viajeros.

Eso sí, a medio plazo FGV ve necesario completar diferentes actuaciones entre las estaciones de Hospital Vila, Altea y Benidorm -incluidas en el sexto capítulo de actuación de su Plan 2026-2030- para reforzar las actuales Líneas 1 y 9.