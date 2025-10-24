Arrancan las obras de reparación de la vía del Tram de Alicante entre varias paradas de la línea 2 FGV trabajará durante dos semanas en un defecto detectado en el apoyo de las traviesas

Adrián Mazón Alicante Viernes, 24 de octubre 2025, 13:58

La línea 2 del Tram de Alicante se mete en obras para reparar un elemento de su vía. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha informado que los trabajos de reparación de un defecto detectado en el apoyo de las traviesas arrancarán durante la noche de este lunes 27 de octubre.

La actuación afectará al tramo comprendido entre las paradas Santa Isabel y Universidad, de la línea 2 del Tram de Alicante, y los trabajos de mantenimiento de la plataforma tranviaria se extenderán durante dos semanas en la zona.

Estas obras en las vías del Tram de Alicante se ejecutarán, eso sí, fuera del horario comercial; es decir, una vez finalicen los servicios de los tranvías, por lo que -hasta el momento- no habrá cortes en la L2 hacia San Vicente ni supresión de convoyes.

FGV realiza este tipo de actuaciones de manera habitual para garantizar los niveles de mantenibilidad, durabilidad y funcionalidad exigidos. Los trabajos se ejecutan «de manera coordinada» entre la empresa pública y el Ayuntamiento de San Vicente para lograr «una correcta ejecución y provocar las menos molestias posibles».

FGV realiza de manera programada este tipo de intervenciones para alcanzar el correcto mantenimiento de la red que discurre a lo largo de más de 100 kilómetros y cuenta con líneas de tranvía, tren-tram y trenes duales, entre Alicante y Dénia.

Contrato de mantenimiento

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y VIALOBRA, S.L. firmaron en diciembre de 2023 un contrato de Mantenimiento de Vía en las Líneas de TRAM d'Alacant por valor de 8.547.783,14 de euros (sin IVA) por un periodo de cuatro años y la posibilidad de una prórroga de un ejercicio más, que entró en vigor el 1 de enero de 2024.

Los principales objetivos del contrato son realizar los mantenimientos preventivos y reparaciones necesarias para mantener las vías e infraestructura de FGV en la Delegación de Alicante en correctas condiciones de seguridad.

Asimismo, se incluyen los mantenimientos extraordinarios (bateo, nivelación y alineación de vías, estabilización de terraplenes o trincheras, entre otros) siempre dentro del ámbito y objeto del contrato.

Por último, también se recogen las reparaciones y actuaciones con motivo de los daños que se puedan ocasionar por evolución de su estado, por actos vandálicos, por causas atmosféricas (inundaciones o temporal de viento) o extraordinarias (incendios, terremotos…) de los subsistemas y equipos relacionados con la superestructura e infraestructura de vía.