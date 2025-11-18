La Vila Joiosa pide mejoras urgentes en el Tram y recuperar la estación histórica El pleno municipal reclama una estación central accesible, nueva denominación y un plan para rehabilitar el antiguo trenet de 1911

La Vila Joiosa quiere dar un salto cualitativo en la movilidad ferroviaria y en la conservación de su patrimonio. El pleno municipal ha aprobado por unanimidad una propuesta para exigir a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) una batería de mejoras tanto en los servicios del Tram como en la recuperación de espacios históricos vinculados al ferrocarril. La iniciativa plantea desde soluciones de accesibilidad hasta nuevos nombres para las estaciones, así como un ambicioso proyecto para rescatar la antigua estación del trenet de 1911.

Una de las peticiones más relevantes se centra en reforzar la atención a los usuarios. El Ayuntamiento solicita a FGV garantizar un servicio eficaz de atención al cliente en aquellos horarios en los que no haya personal presencial. Para ello, se considera imprescindible que los interfonos estén visibles, accesibles y plenamente operativos las 24 horas del día, todos los días del año. La propuesta también señala la necesidad de que La Creueta pase a ser considerada una «estación piloto de accesibilidad».

Esta nueva categoría permitiría desarrollar en el apeadero un itinerario accesible en toda su extensión, mobiliario adaptado, señalización en lectura fácil, pictogramas, sistemas Navilens y soluciones específicas para personas con discapacidad auditiva y personas mayores. El objetivo es convertir La Vila Joiosa en un referente autonómico en materia de accesibilidad en el transporte público ferroviario.

Otro de los puntos aprobados, también por consenso de todos los grupos políticos, se refiere a la denominación de las estaciones. El pleno solicita que el apeadero «La Creueta» pase a denominarse oficialmente «Estació Central de La Vila Joiosa», en formato bilingüe. Con ello se pretende que la estación pase a ser reconocida como el principal punto de acceso ferroviario del municipio, acorde a su ubicación y volumen de usuarios.

Paralelamente, se propone renombrar la actual estación «La Vila Joiosa/Villajoyosa» como «El Calvari» –o una alternativa histórica equivalente–, con el fin de diferenciarla claramente de la estación central y evitar confusiones entre los viajeros. Además, se demanda actuar sobre el pavimento del área de embarque y desembarque de la antigua estación, cuyo estado requiere mejoras inmediatas.

La Vila Joiosa tampoco quiere renunciar a su legado ferroviario. Por ello, la propuesta municipal dedica un amplio apartado a la recuperación de la antigua estación del trenet, un edificio construido en 1911 y que forma parte esencial de la memoria colectiva del municipio. El pleno insta a FGV y a los propietarios de los inmuebles a abrir un proceso de diálogo con el Ayuntamiento para impulsar su restauración y puesta en valor como equipamiento de uso público.

Para esta actuación se solicita la redacción de un Plan Director que defina sus futuros usos. Entre las posibilidades planteadas figuran la creación de un Centro de Interpretación del Ferrocarril y de la ciudad, la apertura de una cafetería o restaurante con ambientación ferroviaria de principios del siglo XX, la exhibición de maquinaria y material histórico, o la habilitación de un albergue o residencia para estudiantes en la antigua vivienda del guardavías. El proyecto deberá incorporar criterios de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, y explorar vías de financiación europeas.

El concejal de Movilidad destacó durante el pleno que «tenemos una estación histórica que queremos recuperar y vamos a dar todos los pasos para hacerlo. Pero además, nuestra principal estación del TRAM debe ofrecer unos servicios acordes a la demanda de un municipio como La Vila Joiosa». Por ello, subrayó la necesidad de reclamar estas mejoras de manera unánime a FGV y hacerlas realidad cuanto antes.