Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Feijóo anuncia que Mazón también dejará de presidir el PPCV
Imagen del Tram en La Vila Joiosa FGV

La Vila Joiosa pide mejoras urgentes en el Tram y recuperar la estación histórica

El pleno municipal reclama una estación central accesible, nueva denominación y un plan para rehabilitar el antiguo trenet de 1911

Nicolás Van Looy

Nicolás Van Looy

Benidorm

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:12

Comenta

La Vila Joiosa quiere dar un salto cualitativo en la movilidad ferroviaria y en la conservación de su patrimonio. El pleno municipal ha aprobado por unanimidad una propuesta para exigir a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) una batería de mejoras tanto en los servicios del Tram como en la recuperación de espacios históricos vinculados al ferrocarril. La iniciativa plantea desde soluciones de accesibilidad hasta nuevos nombres para las estaciones, así como un ambicioso proyecto para rescatar la antigua estación del trenet de 1911.

Una de las peticiones más relevantes se centra en reforzar la atención a los usuarios. El Ayuntamiento solicita a FGV garantizar un servicio eficaz de atención al cliente en aquellos horarios en los que no haya personal presencial. Para ello, se considera imprescindible que los interfonos estén visibles, accesibles y plenamente operativos las 24 horas del día, todos los días del año. La propuesta también señala la necesidad de que La Creueta pase a ser considerada una «estación piloto de accesibilidad».

Esta nueva categoría permitiría desarrollar en el apeadero un itinerario accesible en toda su extensión, mobiliario adaptado, señalización en lectura fácil, pictogramas, sistemas Navilens y soluciones específicas para personas con discapacidad auditiva y personas mayores. El objetivo es convertir La Vila Joiosa en un referente autonómico en materia de accesibilidad en el transporte público ferroviario.

Otro de los puntos aprobados, también por consenso de todos los grupos políticos, se refiere a la denominación de las estaciones. El pleno solicita que el apeadero «La Creueta» pase a denominarse oficialmente «Estació Central de La Vila Joiosa», en formato bilingüe. Con ello se pretende que la estación pase a ser reconocida como el principal punto de acceso ferroviario del municipio, acorde a su ubicación y volumen de usuarios.

Paralelamente, se propone renombrar la actual estación «La Vila Joiosa/Villajoyosa» como «El Calvari» –o una alternativa histórica equivalente–, con el fin de diferenciarla claramente de la estación central y evitar confusiones entre los viajeros. Además, se demanda actuar sobre el pavimento del área de embarque y desembarque de la antigua estación, cuyo estado requiere mejoras inmediatas.

La Vila Joiosa tampoco quiere renunciar a su legado ferroviario. Por ello, la propuesta municipal dedica un amplio apartado a la recuperación de la antigua estación del trenet, un edificio construido en 1911 y que forma parte esencial de la memoria colectiva del municipio. El pleno insta a FGV y a los propietarios de los inmuebles a abrir un proceso de diálogo con el Ayuntamiento para impulsar su restauración y puesta en valor como equipamiento de uso público.

Para esta actuación se solicita la redacción de un Plan Director que defina sus futuros usos. Entre las posibilidades planteadas figuran la creación de un Centro de Interpretación del Ferrocarril y de la ciudad, la apertura de una cafetería o restaurante con ambientación ferroviaria de principios del siglo XX, la exhibición de maquinaria y material histórico, o la habilitación de un albergue o residencia para estudiantes en la antigua vivienda del guardavías. El proyecto deberá incorporar criterios de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, y explorar vías de financiación europeas.

El concejal de Movilidad destacó durante el pleno que «tenemos una estación histórica que queremos recuperar y vamos a dar todos los pasos para hacerlo. Pero además, nuestra principal estación del TRAM debe ofrecer unos servicios acordes a la demanda de un municipio como La Vila Joiosa». Por ello, subrayó la necesidad de reclamar estas mejoras de manera unánime a FGV y hacerlas realidad cuanto antes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beto Company, nuevo entrenador del Hércules
  2. 2 Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvias
  3. 3 Atacan con pintadas el negocio familiar de la madre de Vito Quiles en Elche tras una polémica mención de Pablo Iglesias
  4. 4 Un intenso aparato eléctrico ilumina la noche en Alicante
  5. 5 Torrecilla: se marcha un entrenador, se queda un herculano
  6. 6 Avisan de nuevos cortes de luz en Alicante justo cuando llega la ola de frío
  7. 7 Una masa de aire polar desplomará las temperaturas en Alicante este fin de semana y puede dejar heladas y nieve en el interior
  8. 8 El futuro de la alta velocidad desde Alicante: viajes más largos por una nueva parada en Madrid
  9. 9 Un gran show de luz y sonido recibirá al Belén Gigante de Alicante
  10. 10 La avenida Constitución de Alicante deslumbrará esta Navidad con un espectacular despliegue de luces y adornos gigantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Vila Joiosa pide mejoras urgentes en el Tram y recuperar la estación histórica

La Vila Joiosa pide mejoras urgentes en el Tram y recuperar la estación histórica