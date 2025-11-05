El PP fuerza la negociación con Vox para mantener las grandes inversiones pendientes en Alicante y el resto de la Comunitat El Consell tiene pagos comprometidos hasta 2029 en proyectos para la provincia

Los presidentes del Partido Popular, Albrerto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, en el patio del Congreso de los Diputados, en imagen de archivo.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:21 Comenta Compartir

El Partido Popular ha dado el primer paso al máximo nivel para negociar con Vox la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana por la necesidad de continuar la hoja de ruta iniciada por el Consell de Carlos Mazón hace dos años, especialmente en el último ejercicio con la dana de Valencia, y mantener las grandes inversiones pendientes en el territorio.

Aunque una parte de la organización pide ir a elecciones para abrir un tiempo nuevo tras Mazón, la dirección nacional de los populares ha cumplido ya la primera petición de Vox. De esta forma, Alberto Núñez Feijóo llamó este lunes a Abascal para iniciar conversaciones que cristalicen en un acuerdo que dé continuidad al Consell con otro presidente. En este caso, el secretario general del PPCV y síndic en Les Corts Juanfran Pérez Llorca.

Lo primero que se ha sabido de esta interlocución ha sido la necesidad de «dar estabilidad» al gobierno autonómico de la Comunitat Valenciana. Máxime en una situación de extraordinaria necesidad por las infraestructuras pendientes en la provincia de Valencia. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, lo enfatizaba este martes tras la reunión del Ejecutivo autonómico en funciones en la Ciudad de la Luz de Alicante: «Estamos a un 60% de ejecución y la reconstrucción no se puede detener».

Esta es la prioridad. Pero no la única. La difícil situación de la Tesorería autonómica ha obligado a tener que fraccionar la financiación de grandes obras, que se encuentran a mitad. Ahí está, por ejemplo, la Estación Central del Tram en Alicante, con un presupuesto de 102 millones de euros, que se pagarán hasta en cinco anualidades.

En la provincia de Alicante, la gran infraestructura a mitad de ejecución es el postrasvase Júcar-Vinalopó. Los presupuestos de 2024 recogen un importante paquete de proyectos, obras y dinero para la margen izquierda del postrasvase Júcar-Vinalopó de 53.432.260 euros.

102 millones de euros hasta 2029 para la Estación Central del Tram 53,4 millones de euros hasta 2027 en las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó 36 millones de euros en 2026 para la Ronda Sur de Elche

El tramo 1 ha costado 10 millones de euros, ya terminado, mientras que la fase 2 cuesta 20 millones de euros. Ya licitado, las obras deberán empezar las próximas semanas para terminarse en el verano de 2026. Y todavía falta una tercera fase que comprende las conexiones entre el Alto Vinalopó-Monóvar y Pinoso. Solo para esta obra, está prevista una inversión de más de 14 millones en los próximos ejercicios. El pago de estas infraestructuras está disgregado hasta 2027, según se vayan licitando.

En cuanto a infraestructuras, la Conselleria ya ha licitado el proyecto de la Ronda Sur de Elche, que debe estar entregado a finales de 2026, y cuyas obras deberían empezar a renglón seguido con un presupuesto estimado en torno a 36 millones de euros. Por su parte, el desdoblamiento de la CV-95 en Torrevieja se tenía previsto sacar a concesión a 40 años.

Todos estos proyectos pueden quedarse en el alero. El presidente Mazón consiguió «aprobar unos presupuestos en la peor situación posible», ha recordado Camarero. Sin embargo, el Consell no ha podido presentar a tiempo los de 2026, cuyo plazo expiraba el 31 de octubre.

No obstante, PP y Vox ya se habían puesto manos a la obra. Precisamente, el encargado de negociarlos era el propio Juanfran Pérez Llorca, por lo que su nombramiento daría continuidad al Consell y adelantaría plazos para tener unos presupuestos 2026 cuanto antes. Otro motivo más para que ambas formaciones lleguen a un acuerdo, que es en lo que están en estos momentos.