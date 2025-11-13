Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escultura institucional de la Universidad de Alicante. TA

El paso del Tram y el sistema de riego deterioran la escultura institucional de la Universidad de Alicante

La institución académica busca colaboraciones de mecenazgo empresarial que permitan acometer la restauración del monumento corroído

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

La Universidad de Alicante ha hecho un llamamiento a la colaboración empresarial para recaudar fondos con los que resaturar su escultura institucional, en avanzado estado de corrosión.

El monumento se encuentra fuera del recinto universitario, a las puertas del campus por el acceso de la carretera que conecta San Vicente con Alicante.

Desde la institución académica señalan que el riego de césped y las vibraciones del paso de la línea 2 del Tram de Alicante han deteriorado la escultura.

Por ello, la Universidad de Alicante trabaja en la búsqueda de mecenas empresariales para su restauración, proyectada en su plan de infraestructuras.

En este sentido, la UA ha anunciado el fin de las obras de reparación de elementos de hormigón armado en distintos edificios del campus, como el Aulario I, el Paraninfo, la Facultad de Derecho, Filosofía y Letras y el Centro Comercial.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Con ello se han corregido patologías estructurales derivadas del paso del tiempo, como la corrosión de armaduras de acero y la pérdida de recubrimiento en pilares, vigas y otros elementos constructivos.

Obras concretas en el campus

La obras de refuerzo de edificios e infraestructuras en el campus de la Universidad de Alicante han incluido 24 arranques de pilares en el Aulario I, las pérgolas de acceso al Club Social 1 y las dos pérgolas de la Facultad de Derecho.

A estas actuaciones se suman otras aplicadas a las escaleras rampantes del Paraninfo y las escaleras de emergencia de la Facultad de Filosofía y Letras I. También se ha actuado sobre la práctica totalidad de los 72 pilares y parte de las vigas del Centro Comercial del campus.

Obras en la Facultad de Filosofía y Letras. UA

En algunos puntos, como las pérgolas del Club Social 1 y de Derecho, se han instalado mallas de protección para evitar riesgos por posibles desprendimientos.

Obras en el Club Social 1. UA

El vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra, ha señalado que «esta actuación resultaba imprescindible», ya que en algunos puntos de la UA «nos encontramos con una pérdida total del recubrimiento de hormigón, con las armaduras de acero completamente expuestas y corroídas«.

Esta «era una situación estructuralmente inaceptable que no se podía permitir», pues la mayor parte de edificios del campus de la Universidad de Alicante se construyeron hace varias décadas, por lo que el mantenimiento estructural »garantiza que sigue siendo seguro y funcional«.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente en la A-7 provoca retenciones kilométricas en dirección a Alicante
  2. 2 Cuenta atrás para la Feria de Navidad de Alicante: fechas y horarios
  3. 3 Locura total por ver a Argentina entrenar en Elche: agotadas las 20.000 invitaciones
  4. 4 Crece la delincuencia en Alicante: 10.000 delitos y 5.000 condenados más que hace una década
  5. 5 Un incendio en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa obliga a confinar pacientes y personal sanitario
  6. 6 Cae en la provincia de Alicante una red que explotaba sexualmente a mujeres captadas en Colombia
  7. 7 La hoguera Ángeles-Felipe Bergé celebra el primer gran mercadillo solidario de la Navidad en Alicante
  8. 8 Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood
  9. 9 Austrian Airlines vuelve dos décadas después al aeropuerto de Alicante-Elche con una nueva ruta a Europa central
  10. 10 El mercadillo de Babel, en Alicante, cambia de calles por las obras del nuevo parking municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El paso del Tram y el sistema de riego deterioran la escultura institucional de la Universidad de Alicante

El paso del Tram y el sistema de riego deterioran la escultura institucional de la Universidad de Alicante