El paso del Tram y el sistema de riego deterioran la escultura institucional de la Universidad de Alicante La institución académica busca colaboraciones de mecenazgo empresarial que permitan acometer la restauración del monumento corroído

Adrián Mazón Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:30 Comenta Compartir

La Universidad de Alicante ha hecho un llamamiento a la colaboración empresarial para recaudar fondos con los que resaturar su escultura institucional, en avanzado estado de corrosión.

El monumento se encuentra fuera del recinto universitario, a las puertas del campus por el acceso de la carretera que conecta San Vicente con Alicante.

Desde la institución académica señalan que el riego de césped y las vibraciones del paso de la línea 2 del Tram de Alicante han deteriorado la escultura.

Por ello, la Universidad de Alicante trabaja en la búsqueda de mecenas empresariales para su restauración, proyectada en su plan de infraestructuras.

En este sentido, la UA ha anunciado el fin de las obras de reparación de elementos de hormigón armado en distintos edificios del campus, como el Aulario I, el Paraninfo, la Facultad de Derecho, Filosofía y Letras y el Centro Comercial.

Con ello se han corregido patologías estructurales derivadas del paso del tiempo, como la corrosión de armaduras de acero y la pérdida de recubrimiento en pilares, vigas y otros elementos constructivos.

Obras concretas en el campus

La obras de refuerzo de edificios e infraestructuras en el campus de la Universidad de Alicante han incluido 24 arranques de pilares en el Aulario I, las pérgolas de acceso al Club Social 1 y las dos pérgolas de la Facultad de Derecho.

A estas actuaciones se suman otras aplicadas a las escaleras rampantes del Paraninfo y las escaleras de emergencia de la Facultad de Filosofía y Letras I. También se ha actuado sobre la práctica totalidad de los 72 pilares y parte de las vigas del Centro Comercial del campus.

Ampliar Obras en la Facultad de Filosofía y Letras. UA

En algunos puntos, como las pérgolas del Club Social 1 y de Derecho, se han instalado mallas de protección para evitar riesgos por posibles desprendimientos.

Ampliar Obras en el Club Social 1. UA

El vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra, ha señalado que «esta actuación resultaba imprescindible», ya que en algunos puntos de la UA «nos encontramos con una pérdida total del recubrimiento de hormigón, con las armaduras de acero completamente expuestas y corroídas«.

Esta «era una situación estructuralmente inaceptable que no se podía permitir», pues la mayor parte de edificios del campus de la Universidad de Alicante se construyeron hace varias décadas, por lo que el mantenimiento estructural »garantiza que sigue siendo seguro y funcional«.