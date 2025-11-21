El 'drama presupuestario' de Alicante se convierte en un culebrón: PP y PSOE se lanzan comunicados como si fueran capítulos en 'streaming' Nayma Beldjilali y Ana Barceló -entre Paquita Salas, que «la abuela fuma» o el «Todo a 100»- protagonizan otro rifirrafe por correspondencia que mantienen a través del envío de notas a los medios de comunicación

Adrián Mazón Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:39 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

Alicante vive un episodio político que ya roza lo telenovesco en las últimas 48 horas. Todo ello en un cruce incesante de comunicados entre el equipo de gobierno del PP y el principal grupo de la oposición, el PSOE, a cuenta de la reunión pendiente para negociar las propuestas del presupuesto municipal.

El intercambio de comunicados entre PP y PSOE por la negociación -o ausencia de ella- de los Presupuestos municipales de 2026 se ha convertido en un auténtico culebrón por entregas, donde cada grupo responde al otro casi a la misma velocidad que las plataformas lanzan nuevos capítulos.

El intercambio de mensajes, que se ha acelerado este jueves y viernes, ha dejado titulares inusuales y declaraciones de tono crecientemente áspero -entre menciones a Paquita Salas, que «si la abuela fuma» o «excusas del Todo a 100»- mientras la cita solicitada sigue sin concretarse.

Primer mensaje del PP (Jueves, 20 de noviembre · 14.39 horas) «Seguimos esperando»

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha abierto el fuego al asegurar que «hace una semana le pedí a Barceló sus propuestas para los Presupuestos 2026 y seguimos esperando».

La edil ha instado a la portavoz socialista «a que me remita las ideas que tiene su grupo de cara a las próximas cuentas municipales, si es que las tienen, para que las podamos estudiar»

«Alicante no puede parar a la espera del PSOE, el Gobierno ha normalizado el hecho de no tener Presupuestos pero en el PP funcionamos de otra manera» Nayma Beldjilali Concejal de Hacienda

Beldjilali ha acusado, además, a los socialistas de retrasos y sostiene que «Alicante no puede parar a la espera del PSOE, el Gobierno ha normalizado el hecho de no tener Presupuestos pero en el PP funcionamos de otra manera».

También ha enfatizado a que «si le faltan ideas que (Ana Barceló) no se preocupe que el PP las tiene».

Respuesta del PSOE (Jueves, 20 de noviembre · 15.53 horas) Reunión a las 9 y críticas a Vox

La portavoz socialista Ana Barceló ha replicado convocando públicamente al alcalde y a Beldjilali a una reunión este viernes a las 9 de la mañana. «Estaremos encantados de recibir a Barcala y Nayma para trasladar nuestras propuestas. El diálogo cara a cara es mucho más efectivo y enriquecedor».

La portavoz socialista ha vinculado la ausencia de respuesta a supuestas presiones de Vox. «Ya es hora de que el alcalde rompa con la sumisión hacia la ultraderecha, porque solo se reúne con Vox. Hace ya una semana que pedimos a Barcala por escrito esa reunión y ni siquiera ha contestado. Quizá es porque la ultraderecha no autoriza ese encuentro».

«Ya es hora de que el alcalde rompa con la sumisión hacia la ultraderecha, porque solo se reúne con Vox» Ana Barceló Portavoz del grupo municipal Socialista

Barceló ha afirmado que el PSOE registró el escrito el 13 de noviembre y ha reiterado que «mañana a las 9 lo esperamos en el Ayuntamiento para trasladar propuestas que acaben con los recortes».

Nueva réplica del PP (Jueves, 20 de noviembre · 18.05 horas) «Excusas absurdas» y «que si la abuela fuma»

Beldjilali ha emitido un nuevo comunicado en el que eleva el tono. «Ahora habla de una reunión este viernes o de que si la abuela fuma, cuando la realidad es que todo el mundo está cansado de cómo funciona el grupo socialista, más pendiente del postureo que de trabajar».

Añade también que el departamento de Hacienda lleva una semana esperando las propuestas «sin recibir respuesta positiva», antes de criticar «las continuas excusas de la señora Barceló, a cuál más absurda».

Barceló contraataca (Jueves, 20 de noviembre · 18.32 horas) «¿Recibió el escrito en la carpeta de spam?»

La portavoz socialista devuelve el golpe con ironía. «Si a la señora Beldjilali le parece que la reunión a las 9 es muy temprano, la podemos fijar a las 10 o a las 11». Y cuestiona, además, directamente al alcalde.

«¿Por qué Barcala sigue sin contestar a nuestra petición de reunión para hablar de presupuestos? ¿Recibió el escrito en la carpeta de spam?», subiendo además una storie de Instagram con la mítica escena de la serie Paquita Salas.

Ampliar Storie del grupo socialista. GS

Barceló afirma también que «si no ha presentado el presupuesto es porque Vox no le deja» y recordó que «es el grupo del PP el que tuvo que cesar al concejal de Hacienda porque no le salían las cuentas».

Otro capítulo que abre el PSOE (Viernes, 21 de noviembre · 11.17 horas) Acusan al alcalde de «declinar» la reunión

El grupo socialista ha dado los buenos días con la difusión de otro comunicado asegurando que Barcala y Beldjilali habían «declinado formalmente» la reunión. Según Barceló, «la concejala de Hacienda puede repetir el mismo mensaje todas las veces que quiera, pero no va a tapar el hecho de que el alcalde se niega a reunirse con el grupo mayoritario de la oposición. Intenta utilizarnos como coartada mientras pacta con Vox».

El PSOE ha reivindicado la entrega de propuestas y pedido «respeto institucional», insistiendo en que «si Barcala quiere dialogar, que fije día y hora».

Última respuesta (hasta ahora) del PP (Viernes, 21 de noviembre · 12.56 horas) «Excusas baratas del Todo a 100»

Beldjilali ha respondido de nuevo asegurando que «en ningún momento he declinado reunirme con ella pero no puedo hablar sobre unas propuestas para los Presupuestos que desconozco porque no las ha hecho llegar».

Respuesta de Beldjilali al PSOE. AA

La concejala argumenta que «la secuencia seria e institucional debería empezar por que me traslade sus ideas […] y después mantener una reunión para debatirlas» y acusa al PSOE de ocultar su «falta de trabajo y de implicación con sus obligaciones políticas con la excusa de querer tener una reunión».

Para cerrar, lanza una frase que resume el tono de la jornada. «Dejarse de excusas baratas del Todo a 100 que lo único que hacen es añadir ruido».