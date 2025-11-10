Los vecinos del PAU 1 de Alicante tienen miedo: botellón y «rituales satánicos» en el parque Juan Pablo II Durante el fin de semana aparecieron restos de fogatas y animales muertos en una zona de pinada

Los vecinos del PAU 1 de Alicante alzan la voz de nuevo. Durante el fin de semana han visto como el parque Juan Pablo II ha vuelto a sufrir actos vandálicos. Además del botellón, que ya han denunciado en otras ocasiones, los residentes aseguran haber encontrado fogatas y varias palomas muertas y decapitadas. «Da miedo —relata la presidenta de la Asociación de Vecinos del PAU 1, Maria Rosario Buyolo—. En uno de los bancos quemaron ramas de pino para hacer fuego, y entre las cenizas había palomas chafadas. Parece un ritual satánico».

El vecindario advierte del riesgo de incendio en la pinada y reclama mayor presencia policial. «Pasan en coche, dan la vuelta por la plaza y se van, pero no entran al parque. Es muy grande y abierto, y cada vez hay más grupos que campan a sus anchas», lamentan. La preocupación ha crecido en los últimos días, después de que varios testigos vieran a personas gritando de madrugada entre los árboles o a personas sin hogar desnudas por la zona.

La asamblea vecinal exige respuestas al Ayuntamiento

La asamblea celebrada el pasado sábado 8 de noviembre reunió a una treintena de vecinos y fue, según sus organizadores, «muy participativa». Durante el encuentro se recogieron ideas, críticas y se habló abiertamente del «desamparo institucional» que sienten por parte del Ayuntamiento.

Asamblea de los vecinos del PAU 1.

«El consistorio nos dicen que somos un barrio cohesionado socialmente y que tenemos urbanizaciones con piscina —en alusión a la contestación del equipo de gobierno en un Pleno Municipal—, pero no tenemos servicios: solo una línea de autobús que funciona fatal y sin centro social, a pesar de que el proyecto ya estaba hecho desde la anterior legislatura», denuncia Buyolo.

El vecindario asegura que el centro social del PAU 1 se encuentra paralizado pese a contar con maqueta y diseño aprobados. «Nos dijeron que solo quedaba meterlo en presupuestos, pero lo han guardado en un cajón», critican.

También reprochan la falta de mantenimiento del parque de Juan Pablo II, con árboles secos, papeleras rotas, surcos en el suelo de albero y una tubería rota durante todo el verano que dejó sin riego la zona verde.

1. Desperfecto en el parque Juan Pablo II. 2. Juntas de dilatación del Puente Rojo en mal estado. 3. Alberos atascados en el parque Juan Pablo II

«El parque se muere. Lo poco que queda verde lo están dejando morir. Los jardineros hacen lo que pueden, pero ni entran barrenderos ni se cambian las papeleras», explican los vecinos.

Indignación por la falta de atención municipal

El malestar se extiende también por la presencia de personas sin hogar que pernoctan en la zona. «Hicieron una redada, pero a los pocos días volvieron. No puede ser que haya luces de Navidad desde agosto y gente durmiendo entre cartones», señalan, proponiendo la creación de una mesa de trabajo social entre asociaciones y Ayuntamiento.

Los asistentes a la asamblea coincidieron en la necesidad de emprender movilizaciones y nuevas recogidas de firmas. «El Ayuntamiento piensa que estamos aquí para tocar la pandereta, y no es así. Trabajamos por nuestros vecinos y por un barrio digno», defienden.

Mientras tanto, el parque, según exponen, sigue lleno de polvo, botellas y palomas muertas. Los vecinos insisten en que la seguridad y la limpieza no pueden esperar más y reclaman al equipo de gobierno «acciones urgentes» para que el PAU 1 deje de ser «un barrio olvidado».