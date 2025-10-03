Varapalo del Gobierno a Alicante al dejar sin fondos europeos proyectos clave como Cigarreras, Lo Morant o Tómbola Barcala acusa al Ejecutivo de Sánchez de «castigar» a la ciudad y presentará alegaciones

Adrián Mazón Alicante Viernes, 3 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que presentará alegaciones formales después de que el Gobierno de España haya dejado a la ciudad fuera del reparto de los fondos europeos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), lo que supone que proyectos sociales y de transformación urbana de gran impacto se queden sin financiación.

El alcalde, Luis Barcala, ha mostrado su indignación y ha calificado la decisión de «injusta e inesperada», al ser la primera vez que Alicante queda excluida de esta convocatoria europea. «Es una pésima noticia que el Gobierno de Pedro Sánchez haya dejado totalmente fuera del reparto de los fondos europeos del programa EDIL a las ciudades de Alicante y Elche. Ni un solo céntimo», ha criticado.

Así, ha acusado al Gobierno de España, «que es un mero gestor de fondos europeos», de decidir de «una forma muy arbitraria que Alicante no puede recibir estos fondos» dirigidos a proyectos de mejora de la ciudad por 20 millones de euros. «Tengo que manifestar mi más completa indignación», ha señalado Barcala.

Entre los proyectos que se quedan en el aire destacan la rehabilitación de la nave del Secadero en Cigarreras, la renovación integral del Parque Lo Morant, el nuevo pabellón de Tómbola, la adecuación del Colegio López Soria como centro de proximidad, la ampliación del Centro de Formación 'El Tossalet' y las reformas en plazas como Argel, Orán, de la Constitución, El Palamó o la del Dolçainer Lluís Avellà, además de actuaciones dentro del plan Smart City.

Se esperaban 14 millones de euros

El Ayuntamiento había solicitado 20 millones de euros de financiación, de los que calculaba recibir en torno a 14 millones. «Cabe que no se cubra todo lo pedido, pero no recibir nada me lleva a que no pueda expresar otra cosa que indignación ante esta decisión que es la más grave que puede afectar en estos momentos a la ciudad», ha manifestado el alcalde.

En este sentido, Barcala ha recordado que «Alicante está considerada por la propia Comisión Europea como un ejemplo en la gestión de estos fondos, tal y como reconoció en su visita el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas durante su visita a la ciudad».

Explicaciones «al más alto nivel»

El alcalde ha anunciado que «vamos a pedir explicaciones al más alto nivel», además de revisar el proceso de selección de proyectos «para que se nos explique y para reivindicar unos fondos a los que los alicantinos tenemos derecho».

«No puede ser que, por falta de Presupuestos, el Gobierno de Pedro Sánchez esté castigando sistemáticamente a la provincia de Alicante y, en consecuencia, a la ciudad de Alicante. No puede ser que sistemáticamente se nos esté negando todo tipo de inversiones».

Movilizar a la oposición

Barcala también ha emplazado a los grupos municipales del PSOE, Compromís y Esquerra Unida, que «gobiernan con Pedro Sánchez», a posicionarse sobre «si están dispuestos a revertir esta nueva agresión contra el interés general de la ciudad».

De este modo, les emplaza a «presionar» a sus representantes en el Gobierno central para que «pongan freno a esta marginación, inexplicable e injustificable».

Sin embargo, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha contestado que «no nos vale la excusa de que la culpa es de Pedro Sánchez», pues incide en que el reparto de fondos según un criterio político «es una falsedad para tapar que, por razones que desconocemos, los proyectos de Alicante no han cumplido con los criterios objetivos establecidos por la Unión Europea».