La avenida de la Constitución de Alicante estrenará sombrajes en verano de 2026 La Comisión de Hacienda aprueba una modificación de crédito con cinco millones para proyectos

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:42 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

La avenida de la Constitución continúa como punta de lanza de la revitalización del centro tradicional de Alicante. La calle, recientemente peatonalizada contará con zonas de sombra a partir de 2026 para mejorar el confort climático durante el verano. La medida, incluida en la quinta modificación de crédito del presupuesto de 2025, responde a las demandas de vecinos y comerciantes, que llevan tiempo reclamando soluciones para hacer más agradable el paso por esta arteria del centro, sobre todo en los meses más calurosos del año.

Según lo aprobado este viernes en la Comisión de Hacienda, la tramitación del proyecto se ha iniciado este año, aunque la ejecución se ha fijado para 2026. Con ello, el equipo de gobierno del PP ha avanzado en el cumplimiento de los acuerdos presupuestarios firmados con Vox y ha atendido una de las peticiones trasladadas por la Junta de Distrito 1.

5 millones para nuevos proyectos en la ciudad

La instalación de sombrajes forma parte de una modificación de crédito de 5.041.720 euros, aprobada con los votos de PP y Vox, el rechazo de PSOE y EU-Podemos y la abstención de Compromís.

Ampliar Comisión de Hacienda. AA

Esta modificación ha permitido impulsar proyectos clave como la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, la reforma de los antiguos cines Ábaco para convertirlos en un espacio cultural de producción y ensayo, o la adecuación de salas museográficas en Casa de la Misericordia para el futuro museo internacional previsto en Las Cigarreras. También se incluyen mejoras en pistas deportivas de la Zona Norte, actuaciones en infraestructuras y nuevos equipamientos culturales.

El expediente se debatirá en un pleno extraordinario el próximo miércoles, 19 de noviemrbe.

Cruce político en la Comisión de Hacienda

Tras la comisión, la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha considerado «inconcebible» la postura del PSOE, , y ha asegurado que los socialistas «se oponen a proyectos necesarios y demandados por la ciudadanía».

Beldjilali ha acusado al grupo municipal de «entrar en la dinámica de postureo del Gobierno central» y ha defendido que el equipo de gobierno «seguirá cumpliendo el compromiso adquirido con los alicantinos».

«Es increíble que un día se ofrezcan a participar en los presupuestos según el PSOE para aportar supuestas mejoras que necesita Alicante, y de las que aún no han presentado ni una, y al día siguiente voten en contra de proyectos que son necesarios, que son los que piden los ciudadanos y que van a transformar la ciudad para mejor», ha señalado la edil.

La edil ha agradecido a Vox «su apoyo y predisposición al acuerdo», destacando actuaciones como la regulación del transporte público en la futura peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, la sustitución del ascensor del Raval Roig, los nuevos sombrajes en el centro, la reparación de viales y la mejora de pistas deportivas en Nou Alacant, Garbinet, Juan XXIII y Colonia Requena. También se incluye la adquisición de una embarcación para la Policía Local.