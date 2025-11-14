Alicante avanza otra modificación de crédito con PP y Vox entre reproches de la izquierda La oposición alerta de proyectos sin ejecutar y de la posible pérdida de subvenciones

Alicante ha avanzado este viernes con una nueva modificación de crédito aprobada en la Comisión de Hacienda con los votos de PP y Vox y el rechazo de los grupos de izquierda. El acuerdo permite impulsar varias actuaciones, como la adecuación de los espacios museísticos de Casa Misericordia, la reparación de la plaza Teresa Mas, la adquisición de una embarcación para la Policía Local o la sustitución del ascensor del Raval Roig, iniciativas incluidas en el pacto presupuestario de 2025 y muchas de ellas promovidas por Vox.

El concejal Óscar Castillo ha celebrado que se trata de «pasos importantes en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Partido Popular». La formación advierte de que está monitorizando el grado de ejecución del pacto antes de iniciar la negociación de los presupuestos de 2026.

Vox defiende que estas actuaciones responden a «demandas directas de los vecinos en las juntas de distrito» y agradece el trabajo de las asociaciones por trasladarlas con precisión. Entre las propuestas incorporadas figuran los sombrajes en las calles comerciales del centro, mejoras en las pistas deportivas de la Zona Norte, la reurbanización de la calle Océano y la reparación de la plaza Teresa Mas en la Florida.

Castillo ha insistido en que Vox actúa como «una oposición útil y constructiva, alejada de posiciones destructivas de la extrema izquierda, que solo buscan paralizar la ciudad». La formación anuncia que seguirá trabajando «con lealtad a los alicantinos» y exigiendo al PP el cumplimiento del pacto de 2025 antes de abordar las cuentas municipales de 2026.

El Grupo Municipal Socialista ha votado en contra de la modificación al considerarla «otro ejercicio de trilerismo contable de Barcala, con Vox como cómplice necesario», según la concejala Silvia Castell.

La edil ha acusado al equipo de gobierno de incumplir su compromiso de iniciar este año las obras del pabellón de Tómbola, para las que se habían previsto 3 millones de euros, y de redirigir ahora esos fondos a la reforma de los ABA6, una actuación que —recuerda— «ya estaba incluida en el presupuesto de 2024». Castell sostiene que no se ha avanzado en ninguno de los dos proyectos y critica la «falta total de credibilidad» del gobierno.

La concejala también ha señalado que el Ejecutivo municipal se ha visto obligado a volver a presupuestar la obra de los ABA6 para evitar la pérdida de los 654.551 euros de subvención del Plan Planifica de la Diputación. En su opinión, la «mala gestión» del alcalde Luis Barcala ha provocado que en siete años y medio se acumulen más de 150 millones de euros sin ejecutar en los bancos, fondos que «deberían haberse invertido en los barrios».

Desde Esquerra Unida, el concejal Manolo Copé también ha expresado su rechazo al expediente y sostiene que la modificación «no responde a una planificación real, sino a la necesidad de parchear proyectos fallidos como el pabellón de Tómbola y a las limitaciones del Plan Económico-Financiero derivado de la gestión del PP».