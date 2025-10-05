El Ayuntamiento recibe 28.000 quejas en seis meses por la limpieza en Alicante El nuevo responsable municipal del área, Francisco Alemany, reconoce que «no hay presupuesto» para un Plan de Choque

José Vicente Pérez Pardo Alicante Domingo, 5 de octubre 2025, 07:35

El Ayuntamiento no termina de acotar el problema de la limpieza de Alicante. Prueba de ello es que la Concejalía ha recibido 28.000 quejas sobre la situación de calles, zonas verdes y espacios públicos de la ciudad, según los datos que maneja el nuevo responsable del área, Francisco Alemany, y que compartió con el resto de miembros de Corporación en el último pleno celebrado en el Consistorio alicantino.

El representante de la Junta de Personal de Netial, la nueva contrata de limpieza, ha asegurado que faltan 180 barrenderos en Alicante para un óptimo servicio. Para Hogueras, el Ayuntamiento de Alicante contrató un centenar de operarios para reforzar la limpieza en las fiestas oficiales cuando la ciudad recibió dos millones de visitantes.

Un dispositivo de limpieza que, al parecer, no se puede repetir, puesto que «no hay presupuesto» para un plan de choque en toda la ciudad, como ha pedido Compromís. Por el momento, el Ayuntamiento de Alicante ha sacado la bolsa de empleo temporal de Inspectores de Limpieza, dirigida a cubrir cinco plazas vacantes en la plantilla municipal.

Cuando se cubran, Alicante dispondrá ya de 11 técnicos para controlar el servicio, uno por cada distrito en los que se divide la ciudad. Además, esta convocatoria generará una bolsa de trabajo para dar cobertura a las necesarias sustituciones.

El nuevo concejal de Limpieza, Francisco Alemany, asegura, además, que el Ayuntamiento actuará «con contundencia» para el cumplimiento de la concesionaria. Y avisa que se impondrán «las sanciones necesarias« si se detectan irregularidades en el servicio.

A todo esto, se suma el envío de los nuevos recibos de la limpieza, que han multiplicado hasta por cuatro la cuantía en algunos casos. El Ayuntamiento de Alicante asegura que se ha incrementado en cumplimiento de la directriz europea que obliga a igualar los ingresos al coste del tratamiento de resudios. El vicealcalde, Manuel Villar, explica que la subida se debe al «tratamiento, no a la limpieza».

En esta situación, se aprobó en el pleno de septiembre la convocatoria de la comisión no permanente para el seguimiento de la contrata de limpieza. Una propuesta de Compromís, que apoyaron también el PSPV, EU-Podem y Vox. El Partido Popular no votó a favor al incluirse «que se revise la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos».

Desde la Coordinadora Alicante Limpia (CAL) mostraron su «descontento» por la nueva tasa de basuras y sus efectos sobre la ciudadanía.