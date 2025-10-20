Primera mesa de seguimiento de inversiones en la provincia de Alicante con la Estación Central y la CV-95 como grandes proyectos del Consell Ineca se reúne con los distintos consellers para recibir información detallada de los trabajos previstos y en desarrollo en el territorio

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 20 de octubre 2025, 14:36

Este lunes se ha llevado a cabo la primera mesa de seguimiento de las inversiones del Consell en la provincia de Alicante, una medida que anuncio el president, Carlos Mazón, el pasado junio en la asamble del Insituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca).

Así, El presidente de Ineca, Nacho Amirola, el secretario general, Alfredo Millá, y el anterior presidente del Instituto, Rafa Ballester, entre otros representantes, han mantenido esta mañana un encuentro con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y los secretarios autonómicos Raúl Mérida y Javier Sendra, entre otros responsables de la Conselleria.

Amirola ha agradecido al equipo del conseller la predisposición porque «tras 15 años solicitando información presupuestaria es la primera vez que se realiza un verdadero ejercicio de transparencia poniendo a disposición del Instituto los datos de los principales proyectos del 2024 y el presente año».

El presidente de Ineca ha reconocido que a partir de ahora empieza un proceso interno de análisis de la información facilitada por el conseller Martínez Mus, ya que recogen partidas presupuestarias de diferentes áreas con una distribución de la inversión especializada para cada proyecto que requiere un estudio pormenorizado. La mesa permitirá establecer un mecanismo de seguimiento de como evolucionan estas inversiones con el objetivo de conseguir mejorar la territorialización de los presupuestos.

Entre los principales temas abordados se ha encontrado la Estación Central de Alicante, que está ya en marcha. Las obras van «a buen ritmo» y en el 2026 comenzará una nueva fase con la excavación en mina del túnel, que se prolongará hasta principios de 2027, y a continuación se abordará la construcción de la estación. La instalación de la vía y los equipamientos está prevista para 2028, con el objetivo de poner en servicio las nuevas infraestructuras a comienzos de 2029.

El otro gran proyecto tratado es el desdoblamiento de la CV-95, que conecta Orihuela con Torrevieja. El proyecto, con un coste estimado de 180 millones de euros, se desarrollará mediante un modelo de colaboración público-privada y tiene como objetivo incrementar la seguridad y la capacidad de la vía, adaptándola al aumento de tráfico derivado del crecimiento demográfico y económico de la comarca.

La actuación contempla el desdoblamiento del trazado actual, la construcción de variantes que desviarán el tráfico de los núcleos urbanos de Orihuela, Bigastro, Jacarilla y San Miguel de Salinas, así como la mejora de intersecciones, drenaje y servicios asociados. Más allá de las planificaciones futuras, durante la reunión se han expuesto las actuaciones que ya se están realizando en la provincia. En total, durante este ejercicio se van a ejecutar más de 37 millones de euros. Entre ellas destaca la rehabilitación del firme de la carretera CV-840, a su paso por Novelda y La Romana, con una inversión de 570.000 euros.

Al encuentro también han asistido la directora general de Infraestructuras Viarias, Ma José Martínez, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, el gerente de la EPSAR, José Aparicio, y el responsable de FGV, Alfonso Novo, por parte del Consell y por parte de Ineca, el director de Estudios, Francisco Llopis, el director de Proyectos, Armando Ortuño, y los miembros del Comité de Dirección, Antonio Fernández y Pedro Menárguez.