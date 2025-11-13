El PSPV se ofrece a Barcala para negociar los presupuestos municipales 2026 El Grupo Socialista urge una reunión al alcalde para trasladarle sus propuestas

Todo Alicante Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:30

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha solicitado una reunión con el alcalde, Luis Barcala, para trasladar propuestas del grupo mayoritario de la oposición de cara a los presupuestos de 2026. «Si la voluntad real del equipo de gobierno del PP es abrir un proceso de diálogo, estamos dispuestos a aportar propuestas concretas para ejecutar inversiones y potenciar servicios que mejoren la vida de los alicantinos y alicantinas», ha afirmado.

Barceló se ha pronunciado así tras las declaraciones de la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, quien aseveró esta semana que desde el gobierno del PP están abiertos «a escuchar a todos los partidos que tengan algo que decir».

Cutanda aseguró, además, que las cuentas municipales de 2026 se aprobarán antes de que acabe el ejercicio actual. Teniendo en cuenta los plazos marcados por el ejecutivo, el presupuesto tendría que estar aprobado dentro de seis semanas, por lo que desde el Grupo Socialista se insta al alcalde a «escuchar ya la batería de propuestas que, en muchos casos, emanan de las reivindicaciones de los diferentes barrios de Alicante que, hasta ahora, han sido desatendidas».

La portavoz socialista ha señalado que las propuestas «contienen medidas para facilitar el acceso a la vivienda en una ciudad en la que cada vez más personas jóvenes y familias se marchan de Alicante por la imposibilidad de hacer frente a los precios del alquiler o compra de inmuebles«, además de medidas para »diseñar un plan de inversiones plurianual para hacer frente a las carencias en los barrios; ampliar y estabilizar la plantilla de servicios sociales; así como también propuestas para avanzar en materia de igualdad y sostenibilidad«.

«Para que dicho encuentro sea realmente constructivo», afirman los socialistas, se ha solicitado que el equipo de gobierno traslade en la misma reunión las líneas generales del presupuesto de 2026 y una evaluación del impacto del plan de ajuste aprobado para los ejercicios 2025-2026 en el presupuesto.