Los vecinos de Benalúa no se rinden: 100 semanas exigiendo un centro social El barrio lleva tres décadas esperando una infraestructura prometida desde 1997 para mayores y jóvenes

Tere Compañy Martínez Alicante Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:48 Comenta Compartir

Benalúa espera desde hace 30 años un centro social que dé espacio a mayores y jóvenes, donde las salas de actividades permitan vertebrar la vida vecinal con una biblioteca o talleres. Una dotación que consideran imprescindible para uno de los barrios con más población envejecida de Alicante —un 40% de los 10.000 habitantes es mayor de 65 años—. Una promesa eterna por la que llevan años luchando y meses reclamando en la plaza Navarro Rodrigo.

Este sábado 'celebran' 100 semanas de reivindicación vecinal. Cada sábado, una treintena de vecinos se reúne en la plaza para reclamar ese centro social que el PP de Luis Díaz Alperi incluyó en los presupuestos en el año 1999. Desde entonces, han pasado gobiernos y colores políticos, pero nada se sabe de cuándo ni dónde se pondrá la primera piedra.

«En todo este tiempo, mucha gente se ha quedado por el camino. Sabemos que algunos de los que empezamos no llegaremos a verlo, pero actuamos con responsabilidad ciudadana. Somos los que plantamos árboles cuya sombra no veremos», afirma el presidente de la Asociación de Vecinos Benalúa El Templete, Ernest Gil.

«El alcalde no nos ha recibido en siete años»

Desde la asociación denuncian el abandono institucional de este barrio y reclaman que, aunque han presentado múltiples instancias y solicitudes de reunión al Ayuntamiento, el alcalde Luis Barcala no se ha reunido con ellos en todo su mandato. «Lleva siete años y no ha encontrado un hueco para recibirnos. ¿Cómo es posible?», lamenta Gil.

De hecho, desde esta entidad presentaron en verano de 2024 una queja al Síndic de Greuges, en la que la institución autonómica dio la razón a los vecinos y recomendó al Ayuntamiento que ofrezca «una respuesta expresa y motivada respecto de las posibilidades reales y efectivas de dotar al barrio (...) de un centro social, con indicación del plazo temporal previsible para hacerlo».

«Nos gustaría que las viviendas intergeneracionales fueran verdad, pero son otra milonga« Ernest Gil Asociación de vecinos Benalúa El Templete

En su escrito, el Síndic también recordaba al consistorio alicantino el deber legal de las instituciones de contestar «en el plazo legalmente establecido, expresa y motivadamente, los escritos que los interesados presenten». Asimismo, recomendaba a la administración local y autonómica que «analicen y adopten una decisión motivada y coordinada en ejercicio de sus competencias sobre la cuestión planteada».

Sobre el reciente anuncio municipal de viviendas intergeneracionales en la zona de Benalúa —con un nuevo edificio que podría contar con dotaciones municipales—, los vecinos muestran escepticismo: «Nos gustaría que fuera verdad, pero es una milonga. Ha sido ahora cuando se ha transformado la parcela y se han dado cuenta de que hay que hacer algo. Entendemos que será a largo plazo».

Una reivindicación que no se detiene

«No se trata de que Benalúa tenga nada especial, sino de construir un movimiento vecinal fuerte, con mirada común. Hay muchas cosas por hacer y necesitamos que se nos escuche», explica Gil

Mientras tanto, los sábados seguirán concentrándose «donde haga falta», con la determinación de quienes creen que su causa es justa. «No vamos a claudicar. Es un derecho y una necesidad que se tiene que continuar, pase lo que pase», insiste el dirigente vecinal.