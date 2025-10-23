Barcala critica la declaración de Alicante como Lugar de la Memoria Histórica: «El Gobierno está en sus cosas» Ha instado a la administración central a que «se preocupe» de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a «sacar del vagón de cola» a la ciudad de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que el Gobierno de España «está en sus cosas» y «en sus banderas» al ser preguntado por una valoración tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática por el que se dispone la apertura de un periodo de información pública en el procedimiento de declaración de la ciudad como Lugar de Memoria Democrática.

De esta forma lo ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, tras el acto de entrega de los II Premios de Promoción de la Salud, que se ha desarrollado en el Salón Azul del consistorio.

El primer edil ha defendido que él está «en las cosas que le importan a los alicantinos» y «a la ciudad» y ha dicho que le gustaría que el Ejecutivo central, que preside Pedro Sánchez, «se preocupara más por las inversiones» reclamadas «de forma sistemática» para el municipio.

Al mismo tiempo, ha afeado al Gobierno de España que esté «tan preocupado por la memoria y por identificar a la ciudad de Alicante permanente y sistemáticamente con la Guerra Civil y la memoria histórica».

En este punto, ha instado a la administración central a que «se preocupe» de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a «sacar del vagón de cola» a la ciudad de Alicante y a la provincia para que deje de ser «la 52 de 52» en materia de inversiones.

«Si se preocupara realmente por lo que a la gente sí le importa, sí le preocupa y por resolver los problemas, pues entonces yo haría valoraciones y me tomaría en consideración ese tipo de iniciativas», ha sentenciado Barcala.