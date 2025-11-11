Los barrios de Alicante se preparan para más obras: toldos en el centro, nuevos museos y peatonalización de calles La Junta de Gobierno aprueba la quinta modificación de crédito, por más de cinco millones, para culminar los acuerdos con Vox antes de dar luz verde a los Presupuestos 2026

Adrián Mazón Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 14:07 | Actualizado 14:17h. Comenta Compartir

La ciudad de Alicante se prepara para afrontar grandes obras en sus barrios con una inversión de más de cinco millones de euros. Entre ellas destacan el arranque de la transformación de los antiguos Cines Aba6, la instalación de toldos en el centro y la peatonalización de calles y plazas en los diferentes distritos.

La Junta de Gobierno Local, celebrada este martes, ha aprobado el quinto expediente de modificación de créditos por 5.041.720 euros para ejecutar distintos proyectos acordados con Vox en los actuales Presupuestos. De este modo, el grupo Popular se da prisa para ultimar estas condiciones antes dar el visto bueno, también con los de Abascal, a las cuentas de 2026.

Esta nueva modificación de crédito deberá contar con mayoría, tanto en la Comisión de Hacienda como en el Pleno de finales de noviembre, con el fin de que «Alicante siga avanzando en la transformación urbana y social que estamos llevando a cabo», ha señalado la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, quien ha pedido además «sentido común» al resto de la oposición.

«Los proyectos que vamos a llevar a cabo mediante esta quinta modificación de créditos son muy importantes para que Alicante siga avanzando en la transformación urbana y social que estamos llevando a cabo» Nayma Beldjilali Concejala de Hacienda

La mayor inversión de este nuevo arreglo en las cuentas municipales irá a la reforma de los antiguos Cines Aba6. El Ayuntamiento destinará 1.500.000 euros para convertir las instalaciones en un espacio cultural de producción y ensayo.

Ampliar Futuro centro cultural en los cines Aba6 de Alicante. AA

Otra de las actuaciones con gran trasfondo económico será la adecuación de espacios museográficos en la Casa de la Misericordia. Alicante invertirá 1.200.000 euros en la puesta en marcha de un gran museo internacional en el nuevo complejo recuperado en Las Cigarreras, además del Museo de la Semana Santa, que será interactivo.

Además, de todos estos millones, un total de 490.000 euros irán destinados a la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Alicante, en la que podrá circular únicamente el transporte público. Este vial cerrará al tráfico rodado durante las Navidades, a partir del 23 de noviembre, y será del 6 de enero en adelante cuando solo podrán usarlo los autobuses y taxis.

Más dinero para obras en Alicante

La quinta modificación de crédito del presupuesto municipal del Ayuntamiento sirve también para ejecutar obras y trabajos de mejora en la plaza de Gabriel Miró (125.000 euros), sustituir el ascensor que conecta el Raval Roig con la playa del Postiguet (70.000 euros) e instalar toldos de sombraje en la zona centro (207.138 euros).

Este nuevo ajuste en las cuentas municipales avala también la reparación de pistas deportivas en la Zona Norte de Alicante, en los barrios Nou Alacant, Garbinet, Juan XXIII y Colonia Requena, (265.274 euros); la reparación de la plaza Teresa Más de la Florida (125.000 euros); la reurbanización de la calle Océano (155.000 euros) y la reparación de viales principales (267.914 euros).

Inversión en seguridad y cultura

Este sprint final para ejecutar las cuentas de 2025 incluye también la adquisición de una embarcación para la Policía Local de Alicante con una inversión de 156.393 euros. Se trata de otra medida, como al igual que las anteriores, acordadas por Vox.

Así como actuaciones en Cultura, con inversión en maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para equipamientos culturales y museos (18.000 euros), la adquisición de instrumentos musicales para la Banda Municipal (18.000 euros), la compra de obras de arte para colecciones municipales (43.500 euros) y la adquisición de material bibliográfico para la Red de Bibliotecas Públicas Municipales (15.500 euros).